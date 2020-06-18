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Общество
18 июня 2020, 20:52

Исчисление стажа, помощь многодетным: блок ответов на актуальные вопросы появился на сайте Минтруда

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответы на самые актуальные вопросы, которые поступают в Министерство труда и социальной защиты, теперь будут публиковаться в специальном блоке "Спрашивали? Отвечаем!" на сайте ведомства, сообщили БЕЛТА в Минтруда.

Пока в рубрике появились комментарии по четырем вопросам.

Включается ли в стаж армейская служба в период СССР?

Служба в армии в период СССР включается в общий стаж и влияет на размер пенсии.

Однако надо понимать, что для получения права на пенсию по возрасту кроме общего стажа нужно также иметь страховой стаж - период работы с уплатой взносов в фонд соцзащиты. Для назначения пенсии в 2020 году требуется отработать с уплатой взносов не менее 17 лет 6 месяцев. К 2025 году требуемый период составит уже 20 лет (ежегодно добавляется по 6 месяцев). В страховой стаж служба в армии не включается, ведь она не сопровождалась уплатой взносов.

"У большинства мужчин с периодами службы в СССР, выходящих сегодня на пенсию, стаж работы с уплатой взносов существенно перекрывает требуемый страховой стаж - 17-20 лет", - отмечают специалисты Минтруда. По новым назначениям пенсий средний страховой стаж у мужчин составляет около 32 лет.

Вместе с тем для повышения престижа военной службы с 2020 года введена обязательная уплата пенсионных взносов в фонд соцзащиты за военнослужащих срочной службы. Поэтому периоды такой службы с уплатой взносов автоматически станут включаться в страховой стаж.

Что делать, если наниматель не уплачивает за работника взносы в ФСЗН?

По закону, наниматель и работник обязаны уплачивать пенсионные взносы в фонд соцзащиты. Для нарушителей предусмотрены штрафные санкции.

"Имеют место случаи неуплаты взносов. Но предприятия стараются погасить свою задолженность перед фондом, уплатить взносы, в первую очередь по работникам, выходящим на пенсию в ближайшее время. В этом случае период работы, за который уплачены взносы, полностью учитывается в страховой стаж. Если обязанности по уплате взносов в фонд не исполнены, оснований для включения такой работы в стаж для пенсии не имеется", - поясняют в Минтруда.

Что делать работнику в таком случае? За возмещением потерь в пенсии можно обращаться в суд с исковым заявлением в отношении нанимателя - неплательщика взносов.

В Минтруда напомнили: работники могут сами уточнить ситуацию по выплате нанимателем за них взносов в ФСЗН. С 1 января 2003 года в республике введен индивидуальный (персонифицированный) учет: с этой даты сведения, необходимые для назначения пенсии, накапливаются на индивидуальном лицевом счете каждого работающего гражданина и являются основой при ее назначении.

Получить эту информацию любой гражданин может несколькими способами.

Во-первых, можно обратиться в любой орган фонда. До 2013 года в информации будут отражены периоды неуплаты обязательных страховых взносов по каждому плательщику, после 2013 года - суммы начисленных и уплаченных обязательных страховых взносов, исходя из которых можно увидеть месяцы с неуплатой или неполной уплатой взносов. Такие данные будут предоставлены бесплатно.

Во-вторых, эту же информацию можно получить в одном из отделений "Белпочты" или "Белтелекома". Эти организации уполномочены предоставлять электронные услуги посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС). В данном случае услуга платная и составляет Br1,98.

В-третьих, запросить данные можно на Едином портале электронных услуг (www.portal.gov.by). Здесь все можно сделать уже онлайн. Но если гражданин собирается воспользоваться порталом впервые, сначала нужно будет либо обзавестись электронной цифровой подписью, либо обратиться с паспортом в любую службу "Одно окно" за уникальным идентификатором (логин и пароль). За получение сведений на портале придется заплатить 42 копейки.

Кому возмещают расходы на средства личной гигиены?

В системе государственной адресной социальной помощи (ГАСП) предусмотрены четыре вида пособия. Одно из них - это социальное пособие для возмещения затрат на приобретение необходимых предметов гигиены (подгузников, впитывающих пеленок и простыней, урологических прокладок). Данное пособие могут получить нуждающиеся по медицинским показаниям инвалиды I группы и дети-инвалиды, имеющие четвертую степень утраты здоровья.

Пособие предоставляется четыре раза в календарном году, но не более одного раза в месяц. Размер составляет не более 150% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ). В июне эта сумма равнялась Br370. Общий объем материальной поддержки на указанные цели в календарном году составляет не более 6 БПМ - порядка Br1,5 тыс.

Наличные деньги выдаются на основании представленных чеков, подтверждающих приобретение предметов гигиены.

За назначением такой помощи необходимо обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту регистрации.

На каких условиях можно использовать семейный капитал?

Направления расходования средств семейного капитала определены указами главы государства №572 и №345.

Выделяются два периода их использования: после истечения 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением (усыновлением, удочерением) которого он был назначен; досрочно - независимо от времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала.

Досрочно разморозить средства с 1 января 2020 года можно для определенных нужд. Во-первых, для улучшения жилищных условий многодетными семьями, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это строительство (реконструкция) жилого помещения в составе организации застройщиков либо на основании договора создания объекта долевого строительства; строительство (реконструкция) одноквартирного жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме хозяйственным либо подрядным способом; приобретение жилого помещения (в том числе на вторичном рынке и жилого помещения, которое строилось по государственному заказу); погашение задолженности по кредиту, в том числе льготному, предоставленному на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплату процентов за пользование им. Кредиты, выданные на потребительские нужды (в том числе направленные кредитополучателем на строительство или реконструкцию и т.д.), за счет средств семейного капитала не погашаются.

Второе направление - получение высшего образования первой ступени, среднего специального образования в государственных учреждениях образования. Третье направление - платные медицинские услуги, оказываемые организациями здравоохранения, включая предоставление иных медицинских изделий или лекарств вместо включенных в республиканские формуляры при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии; стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса).

По достижении ребенком 18 лет направления использования капитала расширяются. Средства могут расходоваться не только на строительство (реконструкцию), покупку жилья, погашение кредитов на эти цели, как при досрочном распоряжении. Их разрешается направить и на капитальный ремонт жилого помещения, и на строительство инженерных сетей, и на возведение хозяйственных помещений и построек, погашение задолженности по кредиту на эти цели. Еще одна сфера применения - погашение займа, выданного организацией на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, и выплата процентов за пользование им.

Можно по достижении 18 лет получить за средства семейного капитала образование не только в госучреждениях образования, но и в частных, а также потратить деньги на получение в организациях здравоохранения любых платных медицинских услуг, перечень которых уже не ограничен.

Появляются и два дополнительных направления использования - на оплату социальных услуг (например, по проживанию пожилых членов семьи, нуждающихся в постоянной посторонней помощи и заботе, в пансионатах); на накопительную (дополнительную) пенсию матери (мачехи) в полной семье. Такая поддержка доступна в том числе в отношении родителя в неполной семье, а также усыновителя.

В Минтруда отметили, что на средства семейного капитала, как и на другие деньги, размещенные в банковские вклады, начисляются проценты, которые ежегодно капитализируются и становятся частью семейного капитала.

В дальнейшем блок "Спрашивали? Отвечаем!" будет обновляться и пополняться новыми ответами.-0-

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