Исполкомам для оказания госуслуг установлен единый перечень запрашиваемых документов

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлено единое количество документов и сведений, которые самостоятельно запрашивают местные исполкомы во всех регионах страны при осуществлении административных процедур по заявлениям граждан. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №541 от 18 сентября 2020 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве юстиции.

Постановлением определены документы и сведения, запрашиваемые у компетентных органов и организаций, а также наименования административных процедур, при осуществлении которых эти документы запрашиваются.

Как пояснили в Минюсте, до принятия постановления №541 исполкомы при принятии того или иного административного решения руководствовались перечнями запрашиваемых документов, которые были установлены решениями областных, Минского городского исполкомов. Такая организация деятельности допускала различные подходы в работе уполномоченного органа по принятию административного решения и запрос (в зависимости от региона) различного количества документов.

Принятое постановление унифицировало во всех административно-территориальных единицах страны количество и вид самостоятельно запрашиваемых местными органами власти документов (сведений) при осуществлении административных процедур, а также исключило возможные расхождения в правоприменительной практике исполкомов по принятию ими одного и того же решения.

Большая часть содержащихся в постановлении административных процедур осуществляется через службу "Одно окно". Закрепление единого перечня позволит также доработать одноименный программный комплекс, который используется в службе для автоматизации процесса, что способствует упрощению и повышению оперативности работы службы "Одно окно".-0-