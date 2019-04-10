Использование мобильных телефонов на уроках в белорусских школах могут ограничить

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусских школьников могут ограничить в использовании мобильных телефонов во время уроков, а учебные кабинеты - оснастить ящиками для хранения гаджетов. Об этом сообщил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик во время круглого стола "Создание безопасных условий при организации образовательного процесса" в пресс-центре БЕЛТА.
Эдуард Томильчик остановился на отдельных пунктах, включенных в приказ от 11 марта 2019 года №156 "Об утверждении примерной инструкции об организации пропускного режима в учреждениях общего среднего образования". "Этим приказом, кроме прочего, поручено главным управлениям по образованию облисполкомов, комитету по образованию Мингорисполкома внести в правила внутреннего распорядка для учащихся пункт об ограничении использования ими мобильной связи во время образовательного процесса. Предлагается оснастить учебные кабинеты приспособлениями с ячейками для временного хранения средств мобильной связи во время урока", - пояснил Эдуард Томильчик.
В целом же в документе отражены вопросы организации пропускного режима в учреждениях образования, иные вопросы, утвержден перечень предметов и веществ, запрещенных к хранению и использованию обучающимися в период пребывания в учреждении образования.
Тема обеспечения безопасности детей в учреждениях образования в приоритете у госструктур, общественных организаций и простых граждан, и консолидация усилий институтов гражданского общества и органов власти, выработка единого подхода ее гарантируют, заключил Эдуард Томильчик.-0-
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