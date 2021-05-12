Исследователи из 6 стран примут участие в научной конференции в БГУ

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Коммуникация в социально-гуманитарном знании, экономике, образовании" пройдет 13-14 мая в БГУ в очно-дистанционном формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

С приветственным словом выступят декан факультета философии и социальных наук (ФФСН) Вадим Гигин и президент Российской коммуникативной ассоциации Ирина Розина.

В научном мероприятии примут участие ученые, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Эстонии и Латвии. Докладчики выступят в двух секциях: "Исследования цифрового общества" и "Коммуникационные технологии". Участники рассмотрят современные тенденции медиакоммуникации и пиара, влияние медиакультуры, особенности восприятия обществом информационных технологий и рекламы.

В рамках форума также пройдут заседания круглых столов "Социальная реклама в цифровой среде: достижения и вопросы продвижения", "Образовательные коммуникации в цифровой среде" и "Современная аудиторная медиаметрия: технологии и перспективы развития в Беларуси". Эксперты обсудят практики измерения аудитории, внедрение в Беларуси современных технологий аудиторной медиаметрии, обменяются опытом и достижениями в продвижении социальной рекламы в интернет-среде.

Итогом двухдневной работы станет издание сборника научных статей, который разместят в Электронной библиотеке БГУ. Организатором конференции выступает ФФСН БГУ.-0-