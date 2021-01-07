Истеблишмент и элита США продемонстрировали двойные стандарты в отношении протестов - Петровский

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истеблишмент и элита США продемонстрировали двойные стандарты в отношении протестов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский.

"Истеблишмент и элита США продемонстрировали двойные стандарты в отношении протестов, - сказал Петр Петровский. - Согласно социологическим данным, более 70% республиканцев и более 30% демократов считают выборы президента США сфальсифицированными. Более того, суды США во многом отказывались рассматривать по существу эти дела, и все это вызвало те события, которые произошли вчера".

При этом эксперт акцентировал внимание на реакции американских и международных глобальных либеральных элит на эти события. "К примеру, бывший посол США в Российской Федерации Майкл Макфол высказался, что нельзя сравнивать "храбрых демократических демонстрантов в Беларуси с беззаконными автократическими головорезами, захватывавшими Капитолий. Французский либеральный философ Бернар-Анри Леви, известный поддержкой майдана, бомбежек Югославии, Ливии, Сирии, который уже отличался двойными стандартами в отношении "желтых жилетов" во Франции, также объявил протестующих фашистами, нацистами, головорезами, авторитаристами, - отметил он. - Складывается такое ощущение, что имеется определенный западный истеблишмент либерального толка, который считает, что майданы и революции могут делаться только во имя их геополитических и ценностных установок, а все другие альтернативные способы протеста нелиберальные".

Петр Петровский напомнил печальные цифры вчерашних событий в США. "За один день протестов мы увидели четыре жертвы действий полиции. С одной стороны, в отношении белорусских правоохранительных органов, действовавших наиболее мягко и наиболее корректно, идут обвинения в насилии и чрезмерных каких-то издевательствах, которых никто не зафиксировал. А с другой стороны, идет оправдание убийств протестующих со стороны правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки. Причем людей, которые не имели при себе никакого оружия, обзывая этих жертв головорезами. И более того, в эфирах центральных федеральных каналов Соединенных Штатов фактически оправдывается это насилие. Это двуличие и цинизм всех позиций элит, так называемого глубинного государства Соединенных Штатов Америки", - подчеркнул он.

Эксперт уверен, что протесты будут продолжаться. "Раскол американского общества очень глубок, и он носит мировоззренческий, ценностный характер. Администрации Байдена, если она войдет, как говорится, в должность, придется с этим считаться. И как минимум полгода она будет заниматься только внутренними вопросами, - добавил Петр Петровский. - Если этот внутренний общественный конфликт не будет решен и преодолен, то мы можем говорить, что постепенно Соединенные Штаты Америки будут уходить из международной повестки дня".-0-