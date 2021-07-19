Историки БГУ обнаружили предметы бытовой культуры середины І - начала ІІ тыс. н.э.

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историки БГУ обнаружили предметы бытовой культуры середины І - начала ІІ тысячелетия нашей эры. Артефакты найдены на территории возле деревни Речки Вилейского района во время археологической практики студентов исторического факультета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Руководителями работ выступают заведующая кафедрой археологии и специальных исторических дисциплин Полина Курлович, преподаватели названной кафедры Владимир Плавинский и Владимир Гриб.

"На данный момент обнаружено более 1000 фрагментов предметов бытовой культуры указанного периода. Это старинные украшения, среди которых височные кольца, фрагменты браслетов, фибулы, подвески, стеклянные бусы, орудия труда, фрагменты лепной и керамической посуды, а также большое количество глиняных пряслиц - грузиков для веретена. Найденные предметы свидетельствуют о производстве изделий из железа, цветного металла и глины", - рассказали в пресс-службе.

Конкретную периодизацию найденных артефактов помогут установить дальнейшие научные исследования.

Археологические раскопки в Речках продлятся до 29 июля. За этот период археологи планируют найти жилище V-VII века с остатками каменных печей, а также собрать коллекцию предметов для фонда учебной лаборатории музейного дела исторического факультета БГУ.

Археологический комплекс, исследуемый историками БГУ, состоит из двух укрепленных и одного неукрепленного поселений, а также курганного могильника. Это место было обнаружено еще в середине ХІХ века, а первые раскопки в 1850-х годах проводил археолог Адам Киркор. Полномасштабное исследование местности началось в 2019 году под руководством историков БГУ. Перед ними стоит задача исследовать образ жизни жителей поселения, организацию хозяйства и быта того времени.-0-

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