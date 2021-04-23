Историки из пяти стран обсудят проблемы источниковедения на конференции в ВГУ

23 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском государственном университете имени П.М. Машерова 23-24 апреля состоится VI Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы источниковедения", сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий кафедрой истории и культурного наследия ВГУ, кандидат исторических наук Анатолий Дулов.

Витебская конференция проходит раз в два года и на сегодняшний день является одним из крупнейших и наиболее представительных научных мероприятий в области источниковедения на постсоветском пространстве. В работе конференции, которая в этом году пройдет в очно-дистанционном формате, примут участие около 200 исследователей из учреждений образования и научно-исследовательских центров Беларуси, России, Украины, Латвии и Польши.

Во время работы конференции планируют обсудить широкий круг вопросов теории, истории и исследовательских практик источниковедения, архивоведения и музейного источниковедения. Также затронут темы источниковедения историографии и обращения к источникам всеобщей и отечественной истории с древности до наших дней. Тематический блок конференции в этом году представлен докладами, посвященными источникам личного происхождения. Региональный блок включает материалы, характеризующие источники истории связей белорусских земель с государством Немецкого ордена в Пруссии и Ливонии в ХІІІ-XVI веках.

На научном форуме состоится презентация сборника архивных документов и материалов "Без срока давности. Беларусь: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории БССР в годы Великой Отечественной войны. Витебская область", а также монографии кандидатов исторических наук, доцентов Александра Косова и Дениса Юрчака "Республика Беларусь в интеграционных процессах на постсоветском пространстве". Также пройдет час памяти Виктора Тараневского (1954-2020) - белорусского литературоведа-медиевиста, переводчика и исследователя шляхетских мемуаров XVII века, Витебской летописи и Могилевской хроники, а также "Лістоў да Юліі" Яна Барщевского.

Организаторами конференции выступают ВГУ имени П.М. Машерова, БГУ, Республиканский институт высшей школы, Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук, Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина и Госархив Витебской области. Научный форум пройдет при поддержке Смоленской областной общественной организации Российского союза молодежи.-0-