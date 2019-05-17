17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские карабинеры нацелены на сотрудничество с белорусскими судебными экспертами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по итогам визита в Минск делегации управления карабинеров по борьбе с фальшивомонетничеством Полиции Италии.

Визит итальянских коллег в Государственный комитет судебных экспертиз состоялся 16 мая.

Делегация ознакомилась со структурой и деятельностью Госкомитета, историей его создания и становления. Посетила лаборатории исследований наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, нефтепродуктов, материалов, веществ и изделий, лаборатории баллистических экспертиз.

Особый интерес вызвал опыт работы лабораторий технических экспертиз документов и денежных знаков. Итальянским коллегам продемонстрировали оборудование, которое используется экспертами для установления подлинности/подделки денежных знаков и документов, в том числе микроскопы, идентификаторы скрытых изображений, видеоспектральные компараторы.

Стороны также обсудили ключевые направления взаимодействия и подтвердили нацеленность на продолжение конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности.-0-

Фото Государственного комитета судебных экспертиз