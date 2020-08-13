Итоги приемной кампании подведены в университете МЧС

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приемная кампания в Университет гражданской защиты МЧС завершилась. Набор абитуриентов проводили факультеты предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (специальность "предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"), техносферной безопасности ("пожарная и промышленная безопасность") и заочного обучения ("предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций"). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Конкурс на специальность "предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" составил 2,1 (бюджет) и 1,7 (на платной основе) человека на место, на специальность "пожарная и промышленная безопасность" - 1,6 (на платной основе). На факультет заочного обучения (полный срок) конкурс составил 5,8 (бюджет) и 4,5 (на платной основе) человека на место, а на сокращенный срок - 3,7 (бюджет) и 2,1 (на платной основе).

На дневную форму получения образования по специальностям "предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций", "пожарная и промышленная безопасность" зачислено 135 человек, а на заочную форму получения образования по специальности "предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" на полный и сокращенный срок обучения - по 20 человек.

Кроме того, цифры приема на платной основе составили 75 человек, в том числе на дневную форму получения образования - 35 человек по двум специальностям, на заочную с полным и сокращенным сроком обучения - 40 человек. -0-