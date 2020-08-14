Итоги приемной кампании в Академии управления подведут в онлайн-формате

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии управления при Президенте 18 августа состоится торжественное зачисление на дневную форму обучения по специальностям I ступени высшего образования за счет средств бюджета и на платной основе. Оно пройдет в онлайн-формате, сообщили БЕЛТА в пресс-центре вуза.

"Трансляция будет доступна с 12.00 18 августа по ссылке", - рассказали в пресс-центре.

Как отметили в учебном заведении, проходной балл на все специальности бюджетной формы обучения составил свыше 330. В последний день подачи документов на платную форму обучения конкурс на специальность "государственное управление и право" составляет 1,64 человека на место, на специальности "государственное управление и экономика" и "управление информационными ресурсами" - по 1,08.-0-