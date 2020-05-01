Итоги "Золотой Литеры" объявят 5 мая

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги XVI Национального конкурса "Золотая Литера" будут объявлены 5 мая в День печати. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

Всего поступило свыше 400 заявок, из них около 300 - от региональных СМИ. В этом году в конкурсе "Золотая литера" 25 номинаций. Среди них новые - "Лучший аналитический материал (журналистское расследование, проблемная статья, авторская колонка, рецензия) и "Лучший художественно-публицистический материал" (очерк, эссе, фельетон).

Основная цель "Золотой Литеры" - всемерное содействие развитию печатных СМИ, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в производстве печатных СМИ. Учредитель конкурса - Министерство информации.-0-