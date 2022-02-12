Иванец: педагога не заменит ни одна дополненная и виртуальная реальность

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Педагога не заменит ни одна дополненная и виртуальная реальность, заявил министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Конечно, использование технологий дополненной, виртуальной реальности - это уже то направление, которое активно развивается в мире. И наша страна не должна отставать. Тем более, мы себя позиционируем, как страна с наиболее развитой IT-отраслью. И в образовательном процессе использование современных подходов важно. Но хочу подчеркнуть, что педагога, учителя не заменит ни одна ни дополненная, ни виртуальная реальность", - сказал Андрей Иванец.

Министр остановился и на возможности использования дистанционного обучения в системе школьного образования.

"Мне кажется, что те информационные, электронные ресурсы, которые сегодня имеются в системе Министерства образования, общедоступны и их можно использовать, в том числе и для прохождения соответствующей образовательной программы в учреждениях общего среднего образования. Но надо понимать, что это дополнительная работа, а основной компонент общего среднего образования, конечно, должен быть получен непосредственно в очном обучении, в контакте учителя и ученика", - отметил Андрей Иванец.-0-