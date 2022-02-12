Иванец: посещение исторических мест - незыблемый фундамент воспитания людей, любящих свою страну

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посещение исторических мест - незыблемый фундамент воспитания людей, любящих свою страну, заявил министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Не зря же бытует такая пословица, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И мне кажется, что посещение соответствующих мест исторической памяти, рассказ о том, что происходило в те или иные исторические моменты, в том числе и в трагические страницы нашей истории, является просто красноречивым и незыблемым фундаментом для того, чтобы воспитать людей, которые любят свою страну. Мы много говорим про патриотизм. Но ведь это просто - любить свою страну. И любой гражданин нашей страны должен просто понимать, что это его Родина и его страна", - сказал Андрей Иванец.

По его словам, историческая память необходима для понимания и осознания нашей культурной и исторической идентичности. "И мне кажется, что здесь мы должны еще поработать очень серьезно. И то, что текущий год объявлен Годом исторической памяти, говорит о том, что мы все должны объединить усилия: Министерство образования, Министерство культуры, Национальная академия наук и средства массовой информации - для того, чтобы действительно по-настоящему трезво и правдиво донести исторические страницы своей страны. Для того, чтобы каждый гражданин понимал, что у нас богатая история, которой мы по праву должны гордиться", - отметил министр.-0-