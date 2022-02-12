Иванец: система образования должна быть нацелена на реализацию каждой личности

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система образования должна быть нацелена на реализацию каждой личности, заявил министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Вся система образования должна быть нацелена на то, чтобы мы нашли и реализовали каждую личность. Кодекс об образовании - это своего рода дорожная карта развития всех уровней образования. Но успех каждого учащегося зависит в первую очередь от того педагога, которого он встретит на своем пути. Мое большое желание, чтобы наша система образования работала таким образом, чтобы фактически от детского сада до выхода во взрослую жизнь, мы нашли каждую личность и позволили реализовать тот потенциал, который заложен в ней. И никого не потеряли. Поскольку сегодня развитие страны, ее процветание зависит лишь только от общих усилий всего нашего общества", - сказал Андрей Иванец.

По его словам, современные учащиеся мотивированы к получению новых знаний.

"Считаю, что наши дети очень любознательные, любопытные, а с взрослением они понимают, что хорошее образование - это залог успеха их всей дальнейшей жизни. Поэтому сегодня ребята в школе и вузах очень серьезно тянутся к знаниям. Но они знают, чего они хотят, и это тоже очень важно. Потому что мотивированные люди, которые понимают, с чем они хотят свою жизнь связать, действительно будут осваивать ту компоненту, которая важна для их дальнейшей работы. Формы работы - общеизвестны. Без педагога, учителя, наставника реализовать этот творческий потенциал невозможно. Каждый учитель должен понимать: он для ученика является фактически образцом. И этот образец должен соответствовать тем идеальным представлениям, которые сформированы в обществе", - добавил Андрей Иванец.-0-