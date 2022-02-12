Иванец: студенты должны приобретать знания не только на лекциях, но и на практике

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты должны приобретать знания не только на лекциях, но и на практике. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Если говорить про естественно-научные, технические специальности, то, конечно, студенты должны приобретать знания не только за книжками, конспектами и на лекциях, но это должны быть соответствующие лабораторные работы, практические занятия. Более того, я хотел бы сказать, что очень важно сегодня, чтобы те ребята, которые выбирают ту или иную профессию, например, химика-исследователя или химика-технолога, чтобы они посещали и наши предприятия нефтехимического комплекса. Они должны видеть не только, как химия развивается по книжкам, лабораторным занятиям, но и что реально сегодня происходит на производстве. Потому, что лабораторные и промышленные масштабы принципиально отличается. И в этой связи, чтобы не было неожиданностей, как для работодателей, так и непосредственно для самого выпускника - очень важно обеспечить связь и с производством, и с наукой", - сказал Андрей Иванец.

По его словам, молодежь сегодня заинтересована идти в науку. "У нас много молодых ученых, которые очень увлечены своей научной работой. Их встречи с учащимися, рассказ о том, чем они занимаются, какими разработками - мне кажется, самый эффективный метод мотивации. Потому что, если ученик 9 -11 класса видит то, что студент 1-3 курса фактически - это его завтрашний день, сегодня успешно реализует себя в науке, он будет понимать, что это и его возможность, и его путь", - отметил министр.-0-