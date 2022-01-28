Иванец: тема молодежи в Послании прозвучала отдельным пунктом

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поднятые сегодня во время Послания Президента народу и парламенту вопросы говорят о том, что главу государства все происходящее в стране и ее будущее волнует больше, чем кого-либо. Такое мнение высказал БЕЛТА главный ученый секретарь НАН Беларуси Андрей Иванец.

"Вопросы национальной безопасности, в целом обстановки в мире, отношений с нашими соседями, развитие социальной сферы, внимание к науке и инновациям в построении нашей инновационной наукоемкой экономики отражены Президентом. Отдельно прозвучала тема молодежи. Президент обратил внимание, что сегодня в стране созданы все условия для того, чтобы молодые люди смогли себя реализовать. Дело теперь только за ними. Молодежь должна понять, что только через ежедневный труд на благо родины можно построить крепкую и независимую Беларусь", - сказал Андрей Иванец.-0-