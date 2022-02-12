Иванец: в государстве реализуются серьезные системные меры по финансовой поддержке педагогов

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В государстве реализуются серьезные системные меры по финансовой поддержке педагогов, заявил министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Очень важно то, что сегодня в стране мы внедрили систему педагогических классов. Потому что уже на стадии среднего образования молодые люди хотят себя реализовать в профессии педагога. Конечно, кроме того, что педагог - это профессия по призванию, мы понимаем, что в государстве реализуются серьезные системные меры по финансовой поддержке педагогов. И в этой связи также Президентом поставлены очень серьезные задачи по повышению заработной платы", - сказал Андрей Иванец.

По его словам, только за 2021 год зарплата педагогов выросла на 11% в среднем по стране. "И здесь мы, конечно, должны быть нацелены на поддержку тех педагогов, которые работают в качестве классных руководителей, реализуют программу дополнительного образования. И эта работа является одной из первоочередных в системе Министерства образования", - отметил министр.

Андрей Иванец уверен, в профессию педагога должны приходить мужчины. "Мне кажется, что мужчина-педагог - очень важно. Потому что восприятие учениками мужчины-педагога несколько особенное. И мы должны в том числе работать над тем, чтобы в профессию педагога приходили и молодые люди", - подчеркнул он.-0-