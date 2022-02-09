Ивановский: белорусско-российское учение должно сыграть стабилизирующую роль в регионе

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российское учение "Союзная решимость" должно сыграть стабилизирующую роль в регионе. Такое мнение высказал эксперт по информационной безопасности Александр Ивановский в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Эксперт обратил внимание, что ситуация вокруг Беларуси складывается таким образом, что нужно быть готовыми в том числе к возможной агрессии или провоцированию конфликта со стороны южных границ. Поэтому проведение совместного учения вооруженных сил Беларуси и России "Союзная решимость" он назвал совершенно справедливым. "Это защитная мера", - отметил Александр Ивановский.

"Будем надеяться, что эти действия сыграют свою стабилизирующую роль в регионе", - добавил эксперт.-0-