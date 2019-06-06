Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
6 июня 2019, Чт
+25°C
Переменная облачность EUR 2.3584
USD 2.0991
RUB 3.2206
Главное
Александр Лукашенко и Леонид Кучма Лукашенко встретился в Минске с Кучмой
Президент
В Беларуси приняты допмеры по борьбе с незаконным использованием беспилотников в запретных зонах
Президент
Международный вещательный центр II Европейских игр заработает с 17 июня
Общество
"Из общежития переедем в "трешку!" Семья из Гродно решила вопрос с жильем благодаря покупке в "Евроопт"
Общество
Качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным - Худык
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
БГУ и МГУ им.Ломоносова открыли набор в совместную магистратуру
16:59 Общество
Нападающий Александр Когалев подписал с ХК "Динамо-Минск" контракт на два года
16:59 Спорт
Старинную шахматную фигурку стоимостью £1 миллион нашли в Шотландии
16:55 Калейдоскоп
Фирменные магазины предприятий "Беллегпрома" могут появиться в Оренбурге
16:53 Экономика
Совмин определил перечень организаций для строительства объектов Национального детского технопарка
16:49 Общество
В Минске с 10 июня меняется движение пассажирского транспорта в районе ул. Шишкина
16:36 Регионы
В Гомельской области при правовом обучении подростков делают акцент на интерактивных формах
16:25 Регионы
Порядок формирования реестра производителей органической продукции определен в Беларуси
16:16 Экономика
Страны ЕАЭС и Китай подписали соглашение об обмене таможенной информацией
16:12 Экономика
Госстандарт предлагает обсудить проект изменений в правила аккредитации
16:10 Экономика
Житель Молодечно стал фигурантом уголовного дела за распространение порнографии
16:05 Происшествия
В Минске проведут уличные тренировки танцевального баттла "Славянского базара"
16:03 Регионы
Афиша выходного дня: День многонациональной России, музыкальный забег и фестиваль "Маладзечна-2019"
15:59 Регионы
Витебская пенсионерка 20 лет получала двойную пенсию
15:48 Происшествия
"Из общежития переедем в "трешку!" Семья из Гродно решила вопрос с жильем благодаря покупке в "Евроопт"
15:40 Общество
Африканский союз приостановил членство Судана в организации
15:34 В мире
Новый резидент СЭЗ "Минск" будет выпускать лотки для птицефабрик
15:32 Новости компаний
Союзные парламентарии проведут в Витебской области слушания о развитии биосферных резерватов
15:27 Общество
Вокруг планеты: "Золотой" фестиваль куркумы прошел в Индии
15:18 Калейдоскоп
Международный вещательный центр II Европейских игр заработает с 17 июня
15:17 Общество
Все новости
Темы
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Жара в Беларуси Жара в Беларуси
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Отопительный сезон Отопительный сезон
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Из общежития переедем в "трешку!" Семья из Гродно решила вопрос с жильем благодаря покупке в "Евроопт"

Общество 06.06.2019 | 15:40
Строитель Олег Зеленков из Гродно мечтал выиграть хотя бы 100 рублей, а выиграл 100 000!
Строитель Олег Зеленков из Гродно мечтал выиграть хотя бы 100 рублей, а выиграл 100 000!

На протяжении вот уже более трех лет любая покупка в "Евроопт" может обернуться большой удачей. И многие покупатели уже смогли убедиться в этом лично! За время игры "Удача в придачу!" своих обладателей нашли почти 3 000 000 различных призов на общую сумму в эквиваленте более 28 миллионов долларов. В том числе победителям достались 81 квартира в Минске, 63 крупных денежных приза – от 40 000 до 120 000 рублей, 388 новеньких автомобилей, а также 320 поездок на лучшие курорты мира.

Призы победителям 121-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев
Призы победителям 121-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

Призы 121-го тура разыграли во вторник в минском "Е-сити", а уже в четверг, 6 июня, состоялась церемония награждения главных победителей. Обладателем 100 000 рублей стал строитель Олег Зеленков из Гродно – ему вручили СТАТУСкарту от Статусбанка с выигранной суммой. А ключи и документы от новеньких внедорожников "Джили Эмгранд Х7" получили сотрудник завода Александр Узгорский из Минска, бухгалтер Зоя Павлинкович из города Круглого и Елена Князева, концертмейстер из Минска.

"Это огромная сумма! Сможем построить квартиру без кредита"

– В "Евроопт" за покупками ходим практически ежедневно, а играем с самого начала. Товары все равно покупаю, подумал, почему бы и нет, от этого же не убудет. В глубине души, конечно, мечтал выиграть, надеялся рублей на 100, а тут сумма в тысячу раз больше! – делится эмоциями Олег Зеленков, монтажник строительных конструкций из Гродно.

До этого тура Олег Зеленков выигрывал только однажды – 2 рубля на мобильный телефон!
До этого тура Олег Зеленков выигрывал только однажды – 2 рубля на мобильный телефон!

Новость о выигрыше 100 000 рублей застала счастливчика на детской площадке с сыном.

"Думали, что будем строить двухкомнатную квартиру, а теперь можно смотреть и "трешку", с перспективой будущего расширения семьи!"
"Думали, что будем строить двухкомнатную квартиру, а теперь можно смотреть и "трешку", с перспективой будущего расширения семьи!"

– Конечно, был в шоке, ведь до этого за все время выигрывал только однажды – 2 рубля на мобильный телефон. Так что пока "переварил"… Начали родственники звонить, соседи поздравлять, мама от радости даже заплакала, – вспоминает Олег Зеленков. – Мы с женой и сыном живем в общежитии, стоим в очереди на строительство квартиры. Так что сможем решить жилищный вопрос без кредита. Думали, что будем строить двухкомнатную квартиру, а теперь можно смотреть и "трешку", с перспективой будущего расширения семьи.

"Машина классная, очень нам нравится!"

Александр Узгорский, сотрудник молочного завода из Минска, недавно женился, и семейный внедорожник "Джили Эмгранд Х7" для молодых супругов очень кстати.

Александр Узгорский, сотрудник завода из Минска, в тот день совсем не собирался в магазин, но все-таки выбрался за покупками. Результат - новенький внедорожник!
Александр Узгорский, сотрудник завода из Минска, в тот день совсем не собирался в магазин, но все-таки выбрался за покупками. Результат - новенький внедорожник!

– В последнее время наш автомобиль все чаще начал ломаться. Так что, когда услышал, что выиграл машину, сразу не поверил, а потом настолько обрадовался! На самом деле очень приятно, что без каких-либо усилий можно выиграть стоящие вещи. Кстати, в тот день мне особо в магазин и не нужно было, так, кое-что по мелочи купить. Теперь так рад, что все-таки тогда выбрался, – радуется Александр Узгорский. – До этого уже выигрывал небольшие призы, по 2 рубля, 5 рублей, а теперь достался крупный, о котором всегда мечтал. Машина классная, очень нам нравится!

"Все расстраивалась: люди хоть 5 рублей выигрывают, а я ничего"

– Играю с самого начала, но никогда не выигрывала. Все расстраивалась: люди хоть 5 рублей выигрывают, а я ничего, – смеется Зоя Павлинкович, бухгалтер из города Круглого Могилевской области.

Как оказалось, удача может иметь накопительный эффект. И теперь Зоя Леонидовна – обладательница новенького "Джили Эмгранд Х7".

Бухгалтер Зоя Павлинкович из Круглого закупалась к юбилейному застолью – а в итоге выиграла машину!
Бухгалтер Зоя Павлинкович из Круглого закупалась к юбилейному застолью – а в итоге выиграла машину!

– Пришла с работы домой, и тут звонит коллега: "Включай быстрей телевизор, ты выиграла машину", – вспоминает она. – Невестка, внучка были рядом, соседка прибежала. Когда услышали о победе, все дружно кричали "Ура!".

Кстати, недавно Зое Леонидовне исполнилось 55 лет. Одна из покупок к праздничному застолью и стала счастливой для семьи.

– Мы с мужем мечтали поменять машину. Тем более ездить нам есть куда: в Могилев к дочке и сыну, к маме мужа в деревню, в мой родительский дом. На новой машине, конечно, будет удобнее, – улыбается Зоя Павлинкович.

"Были так рады, что просто прыгали от счастья!"

Минчанка Елена Князева, которая работает в школе концертмейстером, раньше уже выигрывала мелкие призы, а однажды ей повезло стать обладательницей денежной суммы в 100 рублей, но к возможности выиграть суперприз она до недавних пор относилась скептически.

Водительские права у Елены Князевой, концертмейстера из Минска, есть, а теперь появился и личный автомобиль!
Водительские права у Елены Князевой, концертмейстера из Минска, есть, а теперь появился и личный автомобиль!

– В день выигрыша была просто ошарашена, долго не могла поверить, что выиграла машину, а муж и дочь были так рады, что просто прыгали от счастья, – улыбается Елена Князева. – Мы с мужем каждый день отвозим детей в школу, и дача есть. Так что автомобиль точно стоять без дела не будет!

Покупайте в "Евроопт" – и участвуйте в розыгрыше призов 18 июня!

Истории победителей игры "Удача в придачу!" – лучший пример того, что у каждого свой путь к большой удаче. Кому-то фортуна улыбается с первых кодов, другой может долгое время выигрывать только небольшие призы, а потом внезапно для себя становится главным победителем, а третий и вовсе встречает удачу, когда уже совсем перестает надеяться на выигрыш. Но есть то, что объединяет всех этих счастливчиков: выигрывает тот – кто играет!

В разгаре 122-й тур игры "Удача в придачу!", победителям которого достанется крупная денежная сумма 100 000 рублей, 3 автомобиля, 100 призов по 500 рублей, 2000 призов по 100 рублей и 10 000 сертификатов на покупки в "Евроопт".

В новом туре 18 июня будет разыграно множество различных призов, включая 100 000 рублей и три автомобиля!
В новом туре 18 июня будет разыграно множество различных призов, включая 100 000 рублей и три автомобиля!

Розыгрыш состоится 18 июня и будет транслироваться в прямом эфире ОНТ и на сайте evroopt.by. Претендовать на призы будут игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт" с 3 по 16 июня.

Напомним о новых правилах начисления кодов: теперь участники получают 1 игровой код при покупке "товаров удачи" на 2 рубля. Иными словами, участвовать в игре можно, потратив всего 2 рубля на приобретение "товаров удачи".

Как и прежде, при расчете за товары необходимо предъявить карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту, а также (если вы не сделали этого ранее) один раз пройти регистрацию в личном кабинете на странице игры "Удача в придачу!" –igra.evroopt.by.

Как известно, игра "Удача в придачу!" проводится в сети "Евроопт" с финансовой поддержкой поставщиков-спонсоров. Благодаря игре продажи "товаров удачи" этих поставщиков увеличиваются в несколько раз, что выгодно как поставщикам, так и сети. Покупатели, в свою очередь, покупая нужный им товар по обычной, не завышенной, цене, в придачу получают шанс выиграть приз, возможно, даже очень большой.

Совершайте нужные вам покупки, участвуйте в игре от "Евроопт", и пускай вторник станет вашим днем удачи!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731  

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 121". Срок проведения: 20.05.2019 г. — 08.08.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3538 от 04.05.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 122". Срок проведения: 03.06.2019 г. — 22.08.2019 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3555 от 23.05.2019 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
игры, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3584 BYN 2.357 BYN 2.36 BYN
USD
2.0991 BYN 2.096 BYN 2.1 BYN
RUB
3.2206 BYN 3.215 BYN 3.226 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Олимпийский чемпион Олег Логвин о развитии велосипедного спорта в Беларуси
Все видео

Фотоновости

1,6 тыс. детей пройдут оздоровление в лагере "Зубренок"
Все фото

Инфографика

В отпуск с действительным паспортом В паспорте не должно быть пятен, загрязнений, следов попадания жидкости, а также собственноручных записей.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Фрэнсис Гарри Лукашенко подтверждает курс на развитие сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности
Беларусь придает большое значение разностороннему сотрудничеству со Швецией - Лукашенко
Строительные нормы и правила появятся в Беларуси
Политика
Леонид Кучма Кучма: роль и место Минска в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение
Союзные депутаты констатировали неисполнение в России в I квартале большинства программ СГ
Новый посол России вручил Макею копии верительных грамот
Экономика
Фото из твиттер-аккаунта посольства Беларуси в Швейцарии Турчин предлагает представителям бизнеса Швейцарии расширить свое присутствие в Беларуси
Фирменные магазины предприятий "Беллегпрома" могут появиться в Оренбурге
Порядок формирования реестра производителей органической продукции определен в Беларуси
Происшествия
Фото из архива Брачный аферист выманил у жительницы Вилейки около $1 тыс.
Житель Молодечно стал фигурантом уголовного дела за распространение порнографии
Витебская пенсионерка 20 лет получала двойную пенсию
Регионы
"Пламя мира" II Европейских игр подняли на борт суперкомбайна в Гомеле
Афиша выходного дня: День многонациональной России, музыкальный забег и фестиваль "Маладзечна-2019"
В Минске с 10 июня меняется движение пассажирского транспорта в районе ул. Шишкина
Спорт
Любовь Черкашина. Фото из архива Белорусские гимнастки готовят к II Европейским играм сложную программу - Черкашина
Нападающий Александр Когалев подписал с ХК "Динамо-Минск" контракт на два года
Нападающий "Юности" Михаил Стефанович продолжит карьеру в минском "Динамо"
Технологии
Фото из архива Мобильное приложение для путешествующих по трассе М6 разработали в Гродно
Китай впервые запустил ракету-носитель с моря
Летняя школа робототехники откроется в Гомеле
Культура
Экспонаты музейной гостиной им А.С. Пушкина. Фото из архива ДОСЬЕ: Пушкин и Беларусь: к 220-летию со дня рождения поэта
Большой британский фестиваль пройдет в Минске 23 июня
Полесский драмтеатр поставил два новых спектакля под занавес сезона
В мире
Антониу Гутерриш. Фото Синьхуа - БЕЛТА Генсек ООН назвал первоочередные шаги для обеспечения устойчивого развития планеты
Африканский союз приостановил членство Судана в организации
Совет ЕС принял поправки к правилам Визового кодекса
Калейдоскоп
Фото IMDb "Чернобыль" признан лучшим сериалом всех времен
Старинную шахматную фигурку стоимостью £1 миллион нашли в Шотландии
Вокруг планеты: "Золотой" фестиваль куркумы прошел в Индии
Все круглые столы
Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Андрей Худык 6 июня Экологическая повестка дня Беларуси: преодоление глобальных экологических угроз, сохранение биоразнообразия, эффективное природопользование Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц
Пресс-центр
Пресс-конференция Андрей Худык 6 июня Экологическая повестка дня Беларуси: преодоление глобальных экологических угроз, сохранение биоразнообразия, эффективное природопользование Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию
Газета 7 дней
Ух, прокачусь
Впервые... не в долларах
Зоркi ўсё ведаюць
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия