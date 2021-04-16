Изменен порядок заполнения и срок действия медицинских справок

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ️Изменен порядок заполнения и срок действия медицинских справок. Это предусмотрено постановлением Минздрава от 29 марта 2021 года №22, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Внесены изменения в инструкцию о порядке заполнения формы 1 здр/у-10 "Медицинская справка о состоянии здоровья" и формы 1 мед/у-10 "Выписка из медицинских документов".

Документом увеличены сроки действия медицинских справок о состоянии здоровья, подтверждающих отсутствие (наличие) заболеваний, препятствующих работе с государственными секретами, и медицинских справок, необходимых для того, чтобы иметь право владения оружием. Сейчас эти сроки составляют 6 месяцев и 1 год соответственно, новые требования предусматривают увеличение этих сроков до 5 лет.

Исключены требования указывать дополнительные медицинские сведения (результаты медосмотров, обследований, сведений о профилактических прививках и др.) при выдаче медсправок о состоянии здоровья кандидата в усыновители, приемные родители, родители-воспитатели детского дома семейного типа, детской деревни (городка), опекуны и попечители. Также это касается медицинских справок о состоянии здоровья для абитуриентов, поступающих в учреждения высшего, среднего специального и профессионально-технического образования и обучающихся в этих учреждениях образования.

Изменения вступают в силу после официального опубликования постановления.-0-