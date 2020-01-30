Изменение климата привело к увеличению числа насекомых-вредителей в сельском хозяйстве - НАН

30 января, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Изменение климата повлекло за собой увеличение числа насекомых-вредителей в сельском хозяйстве. Об этом сегодня на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА сообщила заместитель директора по науке Института защиты растений НАН Беларуси Елена Якимович, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Якимович

Рост температуры способствует массовому размножению и накоплению малораспространенных видов вредителей. В хозяйствах Брестской области были выявлены очаги с высокой численностью вредоносности опомизы пшеничной (насекомое-вредитель. - Прим. БЕЛТА). По словам специалиста, из-за теплых зим на юге, где почва недостаточно промерзает, серьезную опасность для зерновых культур представляют личинки хлебного жука-красуна и майского жука. "Потепление оказывает большое влияние на продвижение в Беларусь теплолюбивых вредителей растений. Прогнозируется высокая вероятность акклиматизации на территории страны западного кукурузного жука. Увеличивается количество злаковых сорняков", - отметила Елена Якимович.

Во время круглого стола

"Потепление способствует и изменению вредоносности обычных для территории страны вредных организмов и появлению новых. Зафиксировано интенсивное развитие болезней, возбудители которых положительно реагируют на повышение суммы температур. Усилилось развитие почвенных грибов, возбудителей корневой гнили. Увеличилась стрессоустойчивость полевых популяций грибов-фузариумов (грибы и патогены, вызывающие заболевания у растений и животных, в том числе человека. - Прим. БЕЛТА). В стране появились ранее не отмечавшиеся заболевания зерновых культур, например желтая пятнистость. В дальнейшем предполагается усиление вредоносности этого заболевания. Из-за повышенного температурного фона в посевах озимой пшеницы, озимого тритикале, яровой пшеницы и ярового тритикале отмечается поражение листового аппарата желтой ржавчиной", - рассказала Елена Якимович.

Елена Якимович

"Наш институт занимается разработкой систем защиты теплолюбивых культур, которые ранее не были характерны для Беларуси. Институт также работает над защитой посевов различных сельскохозяйственных культур", - добавила Елена Якимович.-0-

Фото Максима Гучека

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