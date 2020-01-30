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Общество
30 января 2020, 17:29

Изменение климата привело к увеличению числа насекомых-вредителей в сельском хозяйстве - НАН

Январские озимые. Фото из архива
Январские озимые. Фото из архива

30 января, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. Изменение климата повлекло за собой увеличение числа насекомых-вредителей в сельском хозяйстве. Об этом сегодня на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА сообщила заместитель директора по науке Института защиты растений НАН Беларуси Елена Якимович, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Якимович
Елена Якимович

Рост температуры способствует массовому размножению и накоплению малораспространенных видов вредителей. В хозяйствах Брестской области были выявлены очаги с высокой численностью вредоносности опомизы пшеничной (насекомое-вредитель. - Прим. БЕЛТА). По словам специалиста, из-за теплых зим на юге, где почва недостаточно промерзает, серьезную опасность для зерновых культур представляют личинки хлебного жука-красуна и майского жука. "Потепление оказывает большое влияние на продвижение в Беларусь теплолюбивых вредителей растений. Прогнозируется высокая вероятность акклиматизации на территории страны западного кукурузного жука. Увеличивается количество злаковых сорняков", - отметила Елена Якимович.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

"Потепление способствует и изменению вредоносности обычных для территории страны вредных организмов и появлению новых. Зафиксировано интенсивное развитие болезней, возбудители которых положительно реагируют на повышение суммы температур. Усилилось развитие почвенных грибов, возбудителей корневой гнили. Увеличилась стрессоустойчивость полевых популяций грибов-фузариумов (грибы и патогены, вызывающие заболевания у растений и животных, в том числе человека. - Прим. БЕЛТА). В стране появились ранее не отмечавшиеся заболевания зерновых культур, например желтая пятнистость. В дальнейшем предполагается усиление вредоносности этого заболевания. Из-за повышенного температурного фона в посевах озимой пшеницы, озимого тритикале, яровой пшеницы и ярового тритикале отмечается поражение листового аппарата желтой ржавчиной", - рассказала Елена Якимович.

Елена Якимович
Елена Якимович

"Наш институт занимается разработкой систем защиты теплолюбивых культур, которые ранее не были характерны для Беларуси. Институт также работает над защитой посевов различных сельскохозяйственных культур", - добавила Елена Якимович.-0-

Фото Максима Гучека

Все материалы круглого стола здесь

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