Изменения в ТК в части удаленной работы планируют разработать в этом году

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году будет подготовлен законопроект, которым предполагается внести изменения в Трудовой кодекс в части удаленной работы и условий для совмещения карьеры и семейных обязанностей, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Совершенствование трудового законодательства - процесс закономерный и необходимый. При этом он должен учитывать современные тенденции и обеспечивать баланс интересов государства, нанимателей и работников", - отметили в ведомстве.

С 28 января 2020 года уже вступили в силу некоторые изменения в Трудовой кодекс. Законодательно закреплена актуальная и востребованная нанимателями и работниками дистанционная форма работы, расширены возможности временного замещения работника, предоставления отдельных социально-трудовых гарантий. Но дальнейшее развитие необходимо, поэтому уже в этом году в рамках ежегодного плана законопроектной деятельности будет продолжено правовое регулирование ряда актуальных вопросов в сфере труда.

"Очередным шагом к созданию условий для гибкой занятости граждан станет включение в Трудовой кодекс нового режима работы, позволяющего совмещать труд в офисе и удаленно, а также расширение социально-трудовых гарантий для работников, имеющих семейные обязанности", - сказали в Минтруда и соцзащиты.

Работа по подготовке соответствующего законопроекта будет завершена в декабре, когда планируется представление его парламенту.-0-