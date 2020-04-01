Изоляция контактов первого уровня не оказывает существенного влияния на работу системы здравоохранения - Минздрав

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изоляция контактов первого уровня в медучреждениях не оказывает существенного влияния на работу системы здравоохранения, заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире телеканала "Беларусь 1", передает БЕЛТА.

"На сегодня изоляция контактов первого уровня существенно не влияет на работу системы здравоохранения. Мы четко просчитывали по каждой территории, по каждому району. Мы создавали межрайонные центры для госпитализации контактов первого уровня, чтобы не нарушить оказание медпомощи нашим гражданам", - сказала Елена Богдан.

Благодаря продуманному подходу удалось не допустить лавинообразного роста заболеваемости COVID-19, который произошел в некоторых странах. "Мы пошли путем, может быть, немного отличным от других стран, - максимальной изоляции возможных контактов, лиц, которые могут привезти на нашу территорию данное заболевание", - отметила замминистра. Обязательно госпитализируются все, у кого выявлен положительный тест на коронавирус вне зависимости от клинических проявлений. Под меднаблюдением находятся контакты второго уровня.

Несмотря на эпидситуацию по COVID-19, объем экстренной и неотложной медпомощи не снизился. Перенесены на более поздний срок лишь плановые госпитализации. Профильные медучреждения продолжают работу в обычном режиме. Функционируют все межрайонные ангиографические кабинеты, областные и городские учреждения по оказанию высокотехнологичной и специализированной медпомощи.

Перепрофилированы, в частности, кожно-венерологические диспансеры, поскольку пациентов, нуждающихся в госпитализации, немного. В Минске, например, 6-ю клиническую больницу оставили для лечения пневмоний разного характера. "Мы собираем туда пациентов из Минска и Минской области, чтобы Минская областная больница работала в прежнем режиме", - отметила замминистра.

Международные эксперты не раз критиковали Беларусь за избыточность коечного фонда. Вместе с тем, как считают в Минздраве, любая система здравоохранения должна быть готова к оказанию медпомощи в различных ситуациях.

Что касается защитной одежды для медработников, то запасы имеются, отметила Елена Богдан. "Есть ежедневный график поставки средств индивидуальной защиты, - сказала она. - Мы начали шить защитные костюмы, с сегодняшнего дня выходим на 12 тыс. в день. Нам помогает Департамент исполнения наказаний, предприятия "Беллегпрома". Есть защитные маски и очки, респираторы второго и третьего класса". Принято решение, в соответствии с которым все медицинские работники приемных отделений, отделений анестезиологии и реанимации и пульмонологических отделений будут работать в средствах защиты.-0-