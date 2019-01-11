Израильские эксперты поделятся опытом с Беларусью в разработке стандартов

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация администрации по стандартизации Министерства экономики Израиля посетит Государственный комитет по стандартизации Беларуси 14-15 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Для белорусских специалистов 14 января будет организован тематический семинар "Система стандартизации Израиля". Израильские коллеги поднимут темы разработки стандартов, деятельности технических комитетов по стандартизации, оценки соответствия, международной деятельности. В этот же день израильские специалисты ознакомятся с деятельностью институтов Госстандарта - БелГИСС и БелГИМ.

На следующий день, 15 января, в Госстандарте состоится третье заседание рабочей группы в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия. Стороны обменяются информацией о проводимых в этих областях работах, поделятся накопленным опытом, обсудят актуальные аспекты для развития дальнейшего сотрудничества, включая организацию ряда совместных проектов для представителей бизнеса.

Встреча проводится согласно плану мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в Иерусалиме 22 мая 2018 года в ходе шестого заседания белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству.-0-