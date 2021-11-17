Известный гандболист Сергей Рутенко возглавил Белорусскую теннисную федерацию

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусской теннисной федерации (БТФ) стал известный в прошлом белорусский гандболист Сергей Рутенко. За него проголосовали участники отчетно-выборной конференции БТФ, которая сегодня прошла в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сергей Рутенко сменил на посту руководителя БТФ Сергея Тетерина, который возглавлял ее с мая 2017 года. Председатель Белорусской теннисной федерации избирается на четыре года.
Также участники сегодняшней конференции избрали правление и ревизионную комиссию Белорусской теннисной федерации. Были внесены некоторые изменения и дополнения в устав БТФ.-0-