Январь этого года был самым теплым в Беларуси за всю историю метеонаблюдений

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Январь 2020 года в Беларуси был самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя по Беларуси температура воздуха в январе составила плюс 1,1 градуса, что выше климатической нормы на 5,5 градуса. Такой теплый январь за всю историю метеонаблюдений отмечается впервые", - сказали в Белгидромете.

Наибольшие положительные отклонения температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Витебской области, наименьшие - в Брестской. Все три декады января были теплыми, а самой теплой - третья со средней температурой воздуха на 6 градусов выше нормы. Температура первой и второй декад превышала климатическую норму на 4,7 и 5,8 градуса соответственно.

За месяц в среднем по Беларуси выпало 36,8 мм осадков, что составляет 92% климатической нормы. По территории страны осадки распространялись неравномерно. Наибольшее их количество отмечено на территории Витебской области (91% климатической нормы), наименьшее - на территории Брестской области (72%). Осадки выпадали в основном в виде дождя, снега и мокрого снега.

В январе водность Западной Двины оказалась значительно больше нормы. Водность Немана, Вилии, Днепра, Березины и Сожа была близка к обычной для этого времени года и несколько больше ее, а Западного Буга и Припяти - значительно меньше средних многолетних значений. В течение месяца на реках страны отмечались колебания уровней воды с тенденцией к их повышению. На Вилии у деревни Стешицы и притоке Припяти канале Бычок уровни воды превышали отметки выхода воды на пойму.

В первой декаде января забереги и шугоход наблюдались на отдельных участках Сожа, некоторых притоках Западной Двины, Западного Буга, Днепра и Припяти. Тонкий ледяной покров отмечался на отдельных водоемах страны. Во второй и третьей декадах неустойчивая погода обусловила постепенное разрушение ледяных образований, а к концу месяца все водные объекты страны очистились от них.-0-

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