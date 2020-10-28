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28 октября 2020, 09:00

Яркий, экологичный, уютный! В "Парке Челюскинцев" сразу два новых готовых дома – успейте купить квартиру!

Экологичный, яркий, престижный… Это все о жилом комплексе "Парк Челюскинцев", который расположился в центре Минска с видом на самую большую и красивую лесопарковую зону столицы. И если вы всегда мечтали жить в окружении природы – сейчас самое время исполнить мечту: в "Парке Челюскинцев" стартовали продажи сразу в двух новых полностью готовых домах №5 и №6!

Чем уникален "Парк Челюскинцев"? Это расположение в центре Минска сразу у двух станций метро. Вход в самый большой и красивый парк столицы у подъезда. Все условия для вашей комфортной жизни прямо на территории комплекса: детский сад, спортивные и детские площадки, автостоянки и паркинги. И, конечно, современные новостройки – с панорамными окнами, дизайнерскими подъездами, остекленными лоджиями и открытыми террасами. Плюсов очень много!

Выбирайте и бронируйте подходящую квартиру в "Парк Челюскинцев" онлайн на сайте застройщика bir.by прямо сейчас – и экономьте при покупке от 4 000 до 10 000 рублей! Также узнать подробности можно у менеджеров по продажам по номеру мобильного телефона 7675. А удобный видеотур поможет оценить архитектурные решения и расположение комплекса "Парк Челюскинцев", даже если вы находитесь в другом городе или стране.

Получайте ключи, делайте идеальный ремонт – и встречайте Новый год уже в собственной квартире в экологичном и престижном комплексе "Парк Челюскинцев", где через дорогу – заснеженный лес, а в пяти минутах ходьбы сразу две станции метро!

Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!
Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!

Выбирайте квартиру своей мечты – и не беспокойтесь о финансах! При покупке недвижимости можно воспользоваться партнерским кредитом Белинвестбанка в белорусских рублях:

· Срок кредитования – до 20 лет.

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Владельцы банковских карт с программой лояльности "Моцная картка" при покупке квартиры могут сэкономить 1 000 рублей.

В продажу поступили квартиры сразу в двух новых полностью готовых домах №5 и №6
В продажу поступили квартиры сразу в двух новых полностью готовых домах №5 и №6

А теперь подробнее о новых домах "Парка Челюскинцев"!

Полностью готовые дома №5 и №6 расположены в первой линии комплекса от границ парка – рядом с домом №7, который поступил в продажу чуть ранее и квартиры в котором уже почти полностью раскуплены.

Новостройки состоят из двух секций разной высоты – 8 и 25 этажей – с квартирами свободной планировки разной площадью: от небольших студий на 38 кв. метров до просторного жилья для дружной семьи на 109 кв. метров.

Свободные планировки квартир позволят вам реализовать любые дизайнерские проекты и обустроить свое жилье именно в том стиле, о котором вы мечтаете!

Каждый из новых домов состоит из двух секций высотой 8 и 25 этажей
Каждый из новых домов состоит из двух секций высотой 8 и 25 этажей

На втором и последнем этажах дома №5 и №6 высота потолков – 3 метра, на остальных – 2,7 метра.

Большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии с благородной бронзовой тонировкой обеспечат прекрасный вид. Солнце, воздух парка и пение птиц будут наполнять ваше новое жилье!

Большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии с благородной бронзовой тонировкой обеспечат прекрасный вид!
Большие панорамные окна и полностью остекленные лоджии с благородной бронзовой тонировкой обеспечат прекрасный вид!

Дома №5 и №6 отличаются интереснейшей особенностью – квартиры на вторых этажах имеют приватные открытые террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками, с видом на лес – можно и гостей пригласить, и насладиться утренним кофе в тишине и покое. И это прямо в центре города!

Квартиры на вторых этажах имеют приватные открытые террасы и специальную территорию для детских игр и отдыха
Квартиры на вторых этажах имеют приватные открытые террасы и специальную территорию для детских игр и отдыха

Здесь же, на вторых этажах домов №5 и №6, для жильцов предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением.

Также детские игровые площадки и зоны отдыха разместятся во дворах домов
Также детские игровые площадки и зоны отдыха разместятся во дворах домов

А на первом этаже – открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами для удобного и безопасного размещения автотранспорта жителей дома. В доме №5 будет 79 машиномест различного размера, а в доме №6 – 50.

На паркингах предусмотрены помещения для постоянного пребывания круглосуточной охраны. Здесь же – кладовые для хранения вещей жителей домов.

На первом этаже готовых домов №5 и №6 – открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами
На первом этаже готовых домов №5 и №6 – открытые паркинги с автоматическими шлагбаумами

Отметим, что по соседству, на улице Макаенка, строится торговый центр с паркингом на 999 автомобилей, где уже можно приобрести парковочные места. Выбирайте и бронируйте на сайте bir.by.

Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" расположится торговый центр с паркингом
Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" расположится торговый центр с паркингом

В каждом из домов №5 и №6по 4 лифта OTIS: один в восьмиэтажной секции и три – в 25-этажной. Бесшумные лифты быстро доставят вас на любой этаж!

В каждом из готовых домов №5 и №6 – по 4 бесшумных и скоростных лифта OTIS
В каждом из готовых домов №5 и №6 – по 4 бесшумных и скоростных лифта OTIS

Просторные и светлые лобби расположены на вторых этажах домов №5 и №6. Они оформлены в эко-стиле, подчеркивая особое месторасположение комплекса. Здесь есть стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.

В просторном и светлом лобби в эко-стиле есть все удобства, как в пятизвездочном отеле!
В просторном и светлом лобби в эко-стиле есть все удобства, как в пятизвездочном отеле!

"Парк Челюскинцев" – это комфорт загородной жизни в центре столицы!

Комплекс строится в самом центре города, у проспекта Независимости. Рядом – станции метро "Парк Челюскинцев" и "Московская" и вся городская инфраструктура: школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры.

Пешком можно прогуляться до Комаровского рынка – в одну сторону, или до торгово-развлекательного центра "Дана Молл" – в другую. А можно воспользоваться велосипедом, ведь на тротуарах проспекта размечены велодорожки.

И в то же время рядом великолепный парк и Ботанический сад. Вместе – это более 170 гектаров лесного массива. Больше Гайд-парка в Лондоне и Люксембургского сада в Париже!

Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже!
Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже!

Жизнь рядом с самым большим и красивым парком Минска открывает множество возможностей!

Вы сможете заняться спортом на свежем воздухе – пробежки по утрам, велопрогулки, занятия на уличных тренажерах. Дети будут в восторге от многочисленных аттракционов и Детской железной дороги. А люди в возрасте особенно оценят тишину и свежий воздух лесопарка.

Поблизости расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой.

Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога
Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

Квартиры в новых полностью готовых домах №5 и №6 комплекса "Парк Челюскинцев" – это реальная возможность максимально быстро и выгодно вселиться в престижное жилье в самом центре столицы с видом на парк. Лучшие предложения – на старте продаж!

Приобретайте квартиру за собственные деньги или в выгодный партнерский кредит Белинвестбанка на 20 лет в рублях по ставке всего от 4,99% годовых.

При покупке можно сэкономить до 10 000 рублей даже не выходя из дома – выбрав и забронировав квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by. Размер скидки зависит от площади:

– квартира до 40 кв. м – экономия 4 000 рублей;

– квартира от 40 кв. м до 55 кв. м – экономия 7 000 рублей;

– квартира от 55 кв. м и более – экономия 10 000 рублей.

Менеджер поможет вам выбрать квартиру, а комплект документов доставит курьер. Отличный вариант для тех, кто ценит деньги и время!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Также для приобретения недвижимости вы можете обратиться к региональным менеджерам по продажам в 18 городах страны: Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске.

Номер для связи с офисом продаж через мобильных операторов: 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Покупайте вашу уютную, светлую, комфортную квартиру в готовых домах №5 и №6 комплекса "Парк Челюскинцев" на лучших условиях старта продаж!

Забирайте ключи – и готовьтесь к новоселью!

Мечты должны сбываться!

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