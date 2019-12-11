Ярмарка инновационных идей Smart Patent-2019 открылась в Минске

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ярмарка инновационных идей Smart Patent - 2019 сегодня торжественно открылась в Минске в Национальной библиотеке. Здесь будут презентованы инновационные проекты и стартапы, которые претендуют на получение государственной поддержки или привлечение частного капитала, передает корреспондент БЕЛТА.

В мероприятии участвуют ведущие эксперты из Беларуси, России и Литвы в сфере управления инновационными компаниями и производственными организациями, а также представители научных и инновационных лабораторий и организаций, инвестиционные и инновационные фонды, центры трансфера технологий, представители органов государственного управления и все желающие реализовать свой инновационный проект.

Одновременно с ярмаркой пройдет инновационный научно-практический форум INMAX'19. В его программе - международная научная конференция для молодых ученых "Научные стремления", форум студенческой и учащейся молодежи "Первый шаг в науку", конкурс стартапов, "Сессия стратегического менеджмента" и др. Основное направление мероприятий форума в этом году - популяризация инновационной деятельности, вопросы получения государственной и грантовой поддержки, развитие образования в области стратегического менеджмента и бережливого производства.

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