"Ясельда", что может быть лучше для идеального отдыха

В живописном уголке Полесья на берегу реки Пина располагается санаторий "Ясельда" – одна из лучших здравниц Беларуси. На протяжении 26 лет тысячи белорусов и зарубежных гостей приезжают сюда отдохнуть и поддержать здоровье.

Здесь хорошо в любое время года, даже сам воздух оказывает целебное действие, ведь не зря полесскую болотистую местность называют "легкими Европы".

Из года в год люди приезжают в "Ясельду", потому что здесь созданы все условия для отдыха и оздоровления: комфортные благоустроенные номера для проживания одного или двух человек, номера повышенной комфортности, безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями, вежливый и внимательный персонал, высококвалифицированные специалисты, самое современное лечебное и диагностическое оборудование.

Одновременно санаторий может принять до 150 отдыхающих.

Отзыв: Галина.

Приезжаем в этот санаторий уже пятый год, в это раз, как впрочем и всегда, две недели пролетели как один день. Были в других санаториях, есть с чем сравнить, этот санаторий один из лучших в Белоруссии. После того как мы побывали здесь первый раз, вопрос о выборе санатория не стоит…

Профили

Основные профили санатория: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, заболевания пищеварительной системы. Мы оздоравливаем лиц с болезнями органов дыхания и кровообращения, эндокринной и нервной систем. Наши специалисты подбирают комплекс процедур индивидуально для каждого отдыхающего.

Врачи

В здравнице работают врачи высшей и первой квалификационных категорий: терапевты, физиотерапевт, врач лечебной физкультуры, психотерапевт, невролог, рефлексотерапевт, врач ультразвуковой диагностики.

Врач лечебной физкультуры составляет необходимый комплекс упражнений, в том числе с использованием тренажеров, обучает скандинавской ходьбе.

Психотерапевт проводит индивидуальную беседу и помогает увидеть мир в светлых тонах, приглашает на групповые занятия нервно-мышечной релаксации.

Рефлексотерапевт подбирает целебные восточные рецепты воздействия на точки акупунктуры, дает толчок к самоисцелению и притоку энергии в ваш организм.

Невролог помогает снять напряжение, восстановить гибкость позвоночника и здоровые суставы с помощью аппаратной тракционной терапии, ударно-волновой терапии, карбокситерапии, внутрисуставного введения протезов синовиальной жидкости (аналогов гиалуроновой кислоты) под контролем УЗИ, выполнения лечебных блокад.

Врач ультразвуковой диагностики с помощью аппарата высокого класса проводит исследование органов брюшной полости, почек, щитовидной железы, сердца и прецеребральных сосудов, органов малого таза у мужчин и женщин.

Мы используем единственный нелучевой метод диагностики остеопороза: ультразвуковую денситометрию.

Отзыв: Симонович Зоя Александровна.

… Огромное спасибо за высокий профессионализм, неравнодушие и бескорыстие всем врачам! Коллектив работает четко, слаженно, ориентирован на создание нам самых комфортных условий для результативного, эффективного лечения и оздоровления…

Процедуры

В санатории есть водолечебница с лечебными и оздоровительными ваннами: скипидарными, бишофитными, хвойными, йодобромными, жемчужными, с мелиссой и лавандой. Они обладают противовоспалительным и обезболивающим действием, расслабляют, благотворно влияют на нервную, сердечно-сосудистую систему, улучшают настроение.

У персонала санатория многолетний опыт успешного применения общих и местных грязевых аппликаций. Здесь используют сапропелевую лечебную грязь озера Дикое Гродненской области. Ее целебные свойства подтверждены медицинским сертификатом качества.

Для мониторной очистки толстого кишечника применяется уникальный метод – гидроколонтерапия.

Галотерапия и ингаляции помогают при заболеваниях дыхательной системы, очищают бронхи и легкие, укрепляют иммунную систему.

В физиотерапевтическом отделении есть все виды импульсных токов, в том числе вакуум-интерференцтерапия, гальваногрязелечение, магнитотерапия, электросветолечение, высокочастотная терапия, ультразвуковая и криотерапия, КВЧ и лазеротерапия, прессотерапия.

Доступны популярные современные массажные методики: бесконтактный гидромассаж, стоун-массаж горячими камнями, массаж на кушетке Nuga Best, гидромассаж стеклянными камушками на массажной центрифуге "Акваролл". А также классический ручной, аппаратный вакуумный и электростатический, механический массаж на кушетке и кресле.

В фитобаре для гостей нашего санатория есть целый ряд разнообразных лекарственных отваров для комплексного лечения болезней сердца, повышенного артериального давления, сахарного диабета, для улучшения работы желудка и печени, отхаркивающего и успокоительного действия, а также кислородный коктейль, который насыщает каждую клетку организма кислородом.

Отзыв: Лариса Юрьевна.

Две недели, проведенные в "Ясельде", пролетели как один день. Спасибо за профессионализм, доброжелательную атмосферу, внимание и заботу!

СПА-комплекс

Даже самый искушенный любитель водных удовольствий найдет для себя процедуру по вкусу. В санатории есть бассейн с элементами аквапарка, СПА-капсула, сухой аквамассаж в аквакапсуле, сухой флоатинг, финская сауна, инфракрасная сауна и индивидуальная сауна "Кедровая бочка".

Для ухода за лицом и телом, быстрого омоложения и улучшения состояния кожи предлагаются различные косметические программы, в том числе обертывания морскими водорослями. На косметологических аппаратах Silk Sonic и Venus Legacy специалист выполняет ультразвуковой пилинг и радиочастотный лифтинг лица и тела, в том числе с вакуумными насадками.

Отзыв: Маргарита (г. Санкт-Петербург), Галина (г. Мурманск).

Все очень замечательно, лечение, бассейн, питание, досуг, врачи, медсестры внимательные, гостеприимный радушный прием, территория ухоженная. Спасибо всем вам и процветания вашему санаторию и новых процедур. Будем приезжать только в Ясельду, Спасибо всем работникам санатория! С уважением Маргарита, Галина.

Развлечения

В сантории "Ясельда" регулярно проводятся концерты и экскурсии. Есть туры выходного дня.

Сейчас только для вас есть приятная новость: с 1 июля 2020 года скидка на санаторно-курортные путевки 10% !

Дружный коллектив санатория "Ясельда" позаботится о вашем здоровье и прекрасном настроении. Побывав у нас, вы непременно приедете еще!

Фото предоставлено ГУ "Республиканский санаторий "Ясельда"

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