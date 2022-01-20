Яцкевич: нужно возродить практику проведения уроков истории в музее

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно возродить практику проведения уроков истории в музее, заявила во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Год исторической памяти" заведующая отделом истории партизанского движения Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Наталья Яцкевич.

"Большая задача сейчас - работа с молодежью, школьниками. Но это наша традиционная работа. Мне кажется, хорошо было бы возродить практику, когда уроки истории, хотя бы по истории Великой Отечественной войны, проводились бы именно в музее. У нас есть прекрасная база: видео, свой актовый зал, где можно показывать документальные фильмы. У нас подготовленные экскурсоводы и научные сотрудники, которые могут по любой теме более глубоко показать историю войны и, в частности, нацистский оккупационный режим", - сказала Наталья Яцкевич.

По ее словам, активно используются новые формы работы. "У нас по теме Великой Отечественной войны разработаны квесты для разных категорий школьников и даже взрослых. Они пользуются большой популярностью, - отметила завотделом. - Как научное учреждение, мы, конечно, участвуем в проектах по изданию научно-популярных книг. Хочу упомянуть о трех. С 1999 года совместно с Национальным архивом выпустили научно-популярные издания по истории лагерей "Тростенец", "Масюковщина" и "Озаричи". Причем это книги очень доступные. Там много иллюстраций. И я считаю, что они должны быть распространены в школьные библиотеки. Может быть, даже большим тиражом их надо выпустить, потому что они в популярной форме рассказывают о крупнейших нацистских лагерях, каков был страшный итог этой деятельности нацистов на оккупированной территории Беларуси".-0-

Фото Павла Орловского