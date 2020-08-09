Новости темы "Выборы Президента Республики Беларусь"
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на президентских выборах на 18.00 составила 79,01%. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.
Лидия Ермошина отметила, что многие области пересекли рубеж в 80%. Меньше только в Минской области и Минске.
В Брестской области проголосовали 84,52% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской - 80%, Гомельской - 85,98%, Гродненской - 82,41%, Могилевской - 86,01%.
В Минской области проголосовали 77,93% избирателей, в Минске - 62,3%.-0-