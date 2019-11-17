Явка избирателей на выборах в Беларуси на 14.00 составила 55,47%

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси на 14.00 составила 55,47%. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.
Вадим Ипатов проинформировал, что в лидерах по явке избирателей находится Могилевская область - 62,25%. "Можно говорить, что по всем округам в Могилевской области выборы состоялись", - сказал зампредседателя ЦИК. В Витебской области на избирательные участки пришли 61,12% избирателей. В Гомельской проголосовали 60,09%. "Выборы во всех округах Гомельской области также состоялись", - отметил Вадим Ипатов.
В Минской области явка составила 56,65%, в Гродненской - 56,27%, в Брестской - 52,09%. В Минске проголосовали 44,57% избирателей.
Ряд избирательных участков уже закрылся, например, в Минской области таких 31, в Могилевской - 36, сказал зампред ЦИК.-0-