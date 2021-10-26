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Общество
26 октября 2021, 16:10

ЮНИСЕФ: систему центров раннего вмешательства в Беларуси нужно развивать в ногу со временем

Фото из архива
Фото из архива

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работу центров раннего вмешательства необходимо развивать параллельно с тем, как развиваются технологии и появляются новые методы. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Здоровье ребенка сегодня - здоровая нация завтра. О реализации Национальной стратегии укрепления здоровья детей и подростков в Республике Беларусь" представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай, передает корреспондент БЕЛТА.

Таня Радочай остановилась на основных направлениях стратегии, вклад по которым оказался самым значительным.

Так, Министерство здравоохранения и ЮНИСЕФ в Беларуси при поддержке других партнеров приложили много усилий для укрепления здоровья и развития детей раннего возраста. Речь идет о совершенствовании системы ухода за новорожденными и предотвращении травматизма.

"Особенно хочу подчеркнуть достижения системы раннего вмешательства. Мы совместно с партнерами, прежде всего - Министерством труда и социальной защиты, а также при донорской поддержке Российской Федерации, - работали над созданием сети центров раннего вмешательства по всей стране. Всего их создано 38. Эти центры структурированы таким образом, чтобы оказывать максимальную поддержку детям до 3 лет, имеющим определенные риски и уязвимости в части развития. Чтобы особые потребности таких малышей, их семей максимально эффективно удовлетворялись. Центры нацелены на то, чтобы дать детям возможность преодолеть сложности на раннем жизненном этапе, жить полноценной и активной жизнью, быть интегрированными в систему образования. Каждый центр обслуживает порядка 10 тыс. детей ежегодно, - рассказала о результатах Таня Радочай. - Считаю, что нам и нашим партнерам надо продолжать работу по центрам раннего вмешательства. Эта система должна развиваться параллельно тому, как развиваются технологии, появляются новые методы и технические возможности. Медицина развивается стремительно, важно, чтобы все дети Беларуси могли воспользоваться появляющимися возможностями".

По словам представителя ЮНИСЕФ в Беларуси, все 38 центров прошли процедуру лицензирования - их проверяли по объему критериев. И мониторинг того, насколько они поддерживают уровень оказания услуг, продолжается.

Также Таня Радочай обратила внимание на необходимость и дальше сотрудничать с Минздравом в поддержке грудного вскармливания среди мам Беларуси. Еще она высоко оценила достижение Беларуси в части вакцинации детей - в нашей стране сохранен график прививок, это является плановой и регулярной практикой. Родителям дается масса информации и разъяснений, почему это важно.-0-

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