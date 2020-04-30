ЮНИСЕФ в Беларуси объявил сбор средств для закупки медоборудования

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар обратился с открытым письмом к белорусскому бизнес-сообществу и всем жителям страны, чтобы вместе собрать $1,5 млн на экстренную кампанию по приобретению и доставке силами ЮНИСЕФ медицинского оборудования и средств защиты для белорусских медиков и людей с COVID-19, сообщает БЕЛТА.

"У нашей команды есть уникальная возможность покупки и доставки в Беларусь крупнейшей партии медицинского оборудования и материалов, которую мы можем организовать в сотрудничестве с глобальным логистическим хабом ЮНИСЕФ в Копенгагене (Дания). Наша международная организация обладает для этого логистическими возможностями и 75-летним опытом работы в экстренных ситуациях по всему миру. Весь груз будет передан правительству Беларуси для дальнейшей доставки в учреждения здравоохранения, образования и соцзащиты. Часть оборудования будет приобретена нами у белорусских производителей", - сказано в письме.

Из-за особого статуса в рамках системы ООН ЮНИСЕФ освобожден от уплаты налогов и таможенных сборов при ввозе грузов в Беларусь. Помимо этого, команда организации 25 лет работает напрямую с правительством, что позволит избежать задержек при доставке и легализации международной экстренной помощи внутри страны.

"В течение шести недель мы можем транспортировать несколькими отгрузками более 1,5 млн л антисептика и средств личной гигиены, более 1 млн тест-систем, приборы дистанционного измерения температуры, гигиенические наборы для нуждающихся, средства индивидуальной защиты, кислородные концентраторы и многое другое", - отмечено в открытом письме.

На то, чтобы приобрести и доставить груз, необходимо $1,5 млн. "Все эти деньги пойдут исключительно на закупку и доставку. Наша организация ничего не зарабатывает на этом. Мы гарантируем предоставление публичной отчетности за все потраченные средства", - заверил Рашед Мустафа Сарвар.

Кроме того, ЮНИСЕФ в Беларуси готов обсудить с белорусскими партнерами централизованные закупки оборудования для организации дистанционного обучения в школах и специальных детских учреждениях, оказать экспертную поддержку в создании национальной системы дистанционного обучения.-0-