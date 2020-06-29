ЮНИСЕФ в Беларуси проведет серию вебинаров по юридической ответственности детей

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Белорусская республиканская коллегия адвокатов (РКА) при финансовой поддержке правительства Великобритании начинают серию информационных вебинаров для родителей и детей по вопросам юридической ответственности несовершеннолетних и брачно-семейным отношениям. Об этом БЕЛТА сообщили в ЮНИСЕФ в Беларуси.

Первый вебинар состоится 1 июля по теме "Применение амнистии в отношении несовершеннолетнего: вопросы материального права". Онлайн-сессия пройдет под руководством адвоката Минской областной юридической консультации №1 Ольги Баранчик и управляющего партнера адвокатского бюро Максима Терешкова. Эксперты расскажут, что такое амнистия и на кого она распространяется по закону 2020 года, каков ее срок, кто не попадает под амнистию. Будут рассмотрены такие вопросы, как освобождение на досудебной, судебной стадиях и стадии исполнения приговора, амнистия при совокупности преступлений и совершенных в соучастии, применение амнистии в отношении женщины или одинокого мужчины с несовершеннолетним ребенком, беременных женщин.

Последующие вебинары будут посвящены темам применения амнистии (вопросы процедуры и юридической помощи), защиты прав и законных интересов ребенка в административном и уголовном процессах, оказания юридической помощи ребенку - жертве насилия (в том числе жертвам торговли людьми), исполнения судебных постановлений, затрагивающих интересы ребенка. Затронут на вебинарах и вопросы воспитания и содержания ребенка (в том числе взыскания алиментов), альтернативные способы разрешения споров (семейная медиация).

Для участия на каждый вебинар необходимо предварительно регистрироваться (заявки на первый вебинар принимаются на электронный адрес dshylin@unicef.org).-0-