Юные исследователи представили более 260 работ на фестиваль "Познание и творчество"

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония награждения участников IX городского фестиваля проектных и исследовательских работ учащихся начальных классов "Познание и творчество" состоится 21 января в НАН Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии.

В торжественном мероприятии примут участие более 200 учеников 2-4-х классов школ Минска, родителей и педагогов. Торжество пройдет в рамках программы Дней открытых дверей, которые НАН Беларуси проводит в контексте праздничных мероприятий, посвященных Дню белорусской науки, 100-летию белорусской академической науки и 100-летию Института белорусской культуры.

Как отметили в пресс-службе, всего на фестиваль "Познание и творчество" было представлено более 260 учебно-исследовательских работ и проектов младших школьников по таким секциям, как математика, физика, химия; биология, экология, география; история, краеведение; литература и искусство; техническое творчество; увлечения и хобби. "Форма представления материалов - стендовая защита. Участники представляли свою работу в выбранной секции перед жюри и участниками одной из секций в период с 14 по 17 декабря 2021 года. В состав жюри входили представители Минского городского института развития образования и члены Совета молодых ученых НАН Беларуси", - рассказали в Академии.

Фестиваль "Познание и творчество" проводится ежегодно по инициативе Минского городского института развития образования при активном участии Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси и организационной поддержке гимназии №18 Минска. Его цель - создание условий для формирования устойчивого интереса к познавательной деятельности и научным знаниям у учащихся начальных классов в процессе учебно-исследовательской и проектной деятельности, выявление и развитие познавательных способностей, склонностей и интересов младших школьников.-0-