Юридический колледж БГУ в этом году на все формы обучения планирует набрать 150 человек

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юридический колледж БГУ 20 июля начнет приемную кампанию. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

В этом году на дневную форму обучения за счет средств бюджета на основе общего базового образования планируют зачислить 25 человек, на условиях оплаты - 75. На основе общего среднего образования план на бюджет составляет 25 человек и столько же на платную форму обучения.

Прием документов на дневную форму получения образования за счет средств бюджета на основе 9 классов будет осуществляться с 20 по 31 июля, на условиях оплаты - по 14 августа; на основе общего среднего образования за счет средств бюджета - по 12 августа, на условиях оплаты - по 18 августа. В нынешнем году набор на заочную форму обучения не запланирован. Абитуриенты, поступающие на основе общего базового образования, зачисляются по конкурсу среднего балла свидетельства об общем базовом образовании. Зачисление на основе общего среднего образования пройдет по конкурсу общей суммы баллов централизованного тестирования (белорусский или русский язык и обществоведение) и среднего балла документа об образовании.

Обучение в Юридическом колледже БГУ ведется по специальности "правоведение". Срок обучения на основе общего базового образования составляет 2 года 10 месяцев, общего среднего образования - 1 год 10 месяцев.

Прием документов пройдет с 20 по 25 июля включительно с 9.00 до 18.00. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Юридического колледжа БГУ. Мониторинг приема документов будет обновляться ежедневно в 12.00, 15.00 и 18.00. В последний день приема документов информирование абитуриентов прекратится в 15.00.-0-