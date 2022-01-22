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22 января 2022, 10:47

Юрист: изменение Конституции невозможно без всенародного волеизъявления

Фото из архива
Фото из архива

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменение Конституции невозможно без всенародного волеизъявления, заявила корреспонденту БЕЛТА председатель методического совета Минской городской коллегии адвокатов Евгения Потапова.

"Безусловно, народ, как верховный носитель государственной власти и субъектности, обязан и вправе выражать свою волю по важнейшим вопросам общественной, государственной жизни, реформирования законодательства и Конституции, как основного закона, закрепляющего важнейшие принципы жизни и деятельности нашего общества. Изменение Конституции невозможно без всенародного волеизъявления и может иметь место только в том случае, если это соответствует воле всего народа и населения нашей страны. Поэтому референдум - это событие, которое в полной мере соответствует нашему национальному закону и традициям. Участвовать в референдуме не только основное конституционное право каждого гражданина, который достиг совершеннолетия и обладает избирательным правом, но и обязанность определять свою позицию по важнейшим вопросам в жизни страны", - сказала Евгения Потапова.

По ее словам, у граждан было достаточно времени, чтобы внести свои предложения по проекту Конституции. "Мы все современные люди, существуем в достаточно интенсивном информационном пространстве, у каждого из нас есть своя точка зрения относительно вопросов внутренней политики, государственного устройства и тех гарантий, прав и свобод, которые закреплены в Основном законе. Для того чтобы сформировать и высказать свою позицию, времени было более чем достаточно", - добавила председатель методического совета.-0-

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