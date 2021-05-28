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28 мая 2021, 14:23

К 100-летию БГУ оцифрован весь архив одной из старейших вузовских газет "Універсітэт"

Фото из архива
Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 100-летию БГУ оцифрован весь архив одной из старейших вузовских газет "Універсітэт". Она является корпоративным печатным изданием БГУ, первый номер которого вышел в 1929 году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

За 92-летнюю историю редакторами газеты в разные годы были историки Лаврентий Абецедарский и Александр Филимонов, деканы факультетов БГУ Григорий Булацкий, Алексей Волк и Олег Лойко, лингвист и журналист Михаил Тикоцкий и другие.

Долгое время номера довоенного периода хранились в Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург) и были недоступны для широкой общественности. Отдельные экземпляры за 1950-1960-е годы находились в Национальной книжной палате Беларуси. Теперь все желающие смогут онлайн познакомиться с полной коллекцией раритетного архива университетской газеты.

Всего оцифровано 1857 документов 1929-2010 годов. За свою историю газета неоднократно переименовывалась и выходила под названиями "Ленінскім шляхам", "За пралетарскія кадры", "За ленінскія кадры", "За сталінскія кадры", "Беларускі універсітэт". С 2006 года издается как "Універсітэт".

В оцифрованных изданиях размещены сведения об открытии новых учебных корпусов, общежитий, работе факультетов, кафедр, лабораторий, библиотеки, музеев, кружков. Историю университета разных лет дополняют фотографии. Это портреты преподавателей и студентов, репортажные снимки с занятий, культурных мероприятий, фото университетских корпусов и аудиторий. Среди уникальных материалов можно увидеть публикацию о подготовке к 20-летнему юбилею БГУ в 1941 году, который не состоялся по причине начала Великой Отечественной войны.-0-

Фото bsu.by

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