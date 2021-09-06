К 100-летию БГУ представят новую стратегию развития вуза до 2025 года

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 100-летию БГУ будет представлена новая стратегия развития вуза на 2022-2025 годы. Проект обсудили сегодня на Совете БГУ с участием руководства факультетов и институтов, директоров предприятий, начальников главных управлений и управлений, представителей общественных организаций и студентов БГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

В докладе ректор БГУ Андрей Король назвал стратегию на ближайшие годы: повышать качество образования с ориентацией на персонификацию, индивидуализацию, цифровизацию; развивать профессиональные компетенции преподавателей и сотрудников; увеличивать долю высококлассных специалистов и передовых технологий. Как планируется, вуз пойдет по пути интернационализации и развития экспортного потенциала для интеграции в мировое научное пространство. Также среди ключевых задач - построить устойчивую экономическую модель БГУ и диверсифицировать источники доходов.

В пресс-службе отметили: во многом эти стратегические направления являются корректировкой целей развития БГУ последних лет. В частности, в области образования эффективно реализуется вектор на креативность, качественность и конкурентность. Достижения в науке представлены ростом публикаций в зарубежных журналах и доли остепененных сотрудников. Продолжают включаться в наукометрическую реферативную базу данных Scopus издания БГУ. Значимым итогом работы можно считать то, что БГУ вошел в 1% лучших вузов мира.

Показательно активное участие студентов в мероприятиях республиканского и международного масштаба. Важным событием стал визит Президента страны в БГУ 29 января этого года, во время которого он встретился с молодежью.

Кроме того, удалось нарастить экспорт образовательных услуг. Благодаря полученной прибыли увеличена средняя заработная плата и укрепилась материально-техническая база. В пресс-службе подчеркнули: зарплата руководителей и профессорско-преподавательского состава привязана к производительности труда и выполнению ключевых параметров развития БГУ.

Вынесенный на обсуждение проект стратегических направлений в ближайшее время проработают члены Совета, документ откорректируют, подготовят дорожные карты. Планируется, что итоговый вариант представят и утвердят на праздничном Совете БГУ по случаю 100-летия вуза.-0-