К 75-летию Великой Победы. Женщины и война. Архивные фото БЕЛТА

Снайперы командира отдельной женской роты снайперов 3-й Ударной армии гвардии лейтенанта Нины Лобковской ( в центре). Репродукция Белта, май 1945 года

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В годы Великой Отечественной войны женщины в одном строю с мужчинами защищали свою Родину. Они сражались на фронтах и в партизанских отрядах, копали траншеи, ходили в разведку, управляли истребителями и танками, носили на себе раненых, взрывали поезда, под бомбами работали у станков. Их сила и мужество не могут не восхищать.

Летчицы 46-го гвардейского Таманского женского ночного бомбардировочного полка, июнь 1944 года

Сестра милосердия оказывает помощь раненому на поле боя, декабрь 1943 года

Фекла Наумович помогала партизанам на оккупированной территории

Ольга Лисикова - единственная в годы Второй Мировой войны женщина - командир крупнейших американских транспортных самолетов DC -3 и С-47

Белорусская деревня во время войны. Крестьянки пашут землю, репродукция Белта

Он не вернулся с войны...

В оккупированной Беларуси в подпольной борьбе участвовали 70 тыс. женщин - около 19% от общего числа партизан. Девять из них удостоены звания Героя Советского Союза, четверо - посмертно.

Член Брестского подпольного обкома партии, уполномоченная по группе районов Александра Федосюк, ноябрь 1943 года

Партизаны отряда имени Чернака Брестского соединения Иван Хмелев и Мария Григорьева в дозоре, март 1943 года

Участница обороны Брестской крепости бывшая старшая хирургическая сестра Р.И. Абакумова, март 1984 года

Герой Советского Союза Е.С. Зенькова (в середине) с участники Обольской подпольной комсомольской организации, февраль 1958 года

Первыми из женщин Беларуси 29 октября 1943 года золотыми звездами были отмечены минские подпольщицы Елена Мазаник, Мария Осипова и Надежда Троян - за операцию по уничтожению генерального комиссара и гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе.

Герой Советского Союза партизанка Надежда Троян, октябрь 1975 года

Герои Советского Союза Елена Мазаник и Мария Осипова на международной встрече в Минске, август 1975 года

Бывшая летчица, Герой Советского Союза Н.М. Распопова, апрель 1973 года

Так жили минчане в первые послевоенные годы

А в послевоенные годы женщины самоотверженно трудились над восстановлением разоренной страны.

Первый хлеб на освобожденной территории, репродукция Белта

Воскресник в Гомеле после войны

Участница боев за освобождение Минска комсомолка Л. Пискунова беседует с рабочими Минского радиозавода, апрель 1952 года

Каменщицы строительства Минского автомобильного завода, январь 1947 года

Бригада девушек-комсомолок и бригадир М. Соколова на строительстве Минского автозавода, репродукция Белта