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02 марта 2020, 09:11

К 75-летию Великой Победы. Женщины и война. Архивные фото БЕЛТА

Снайперы командира отдельной женской роты снайперов 3-й Ударной армии гвардии лейтенанта Нины Лобковской ( в центре). Репродукция Белта, май 1945 года
Снайперы командира отдельной женской роты снайперов 3-й Ударной армии гвардии лейтенанта Нины Лобковской ( в центре). Репродукция Белта, май 1945 года
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2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В годы Великой Отечественной войны женщины в одном строю с мужчинами защищали свою Родину. Они сражались на фронтах и в партизанских отрядах, копали траншеи, ходили в разведку, управляли истребителями и танками, носили на себе раненых, взрывали поезда, под бомбами работали у станков. Их сила и мужество не могут не восхищать.

Летчицы 46-го гвардейского Таманского женского ночного бомбардировочного полка, июнь 1944 года
Летчицы 46-го гвардейского Таманского женского ночного бомбардировочного полка, июнь 1944 года

Сестра милосердия оказывает помощь раненому на поле боя, декабрь 1943 года
Сестра милосердия оказывает помощь раненому на поле боя, декабрь 1943 года

Фекла Наумович помогала партизанам на оккупированной территории
Фекла Наумович помогала партизанам на оккупированной территории

Ольга Лисикова - единственная в годы Второй Мировой войны женщина - командир крупнейших американских транспортных самолетов DC -3 и С-47
Ольга Лисикова - единственная в годы Второй Мировой войны женщина - командир крупнейших американских транспортных самолетов DC -3 и С-47

Белорусская деревня во время войны. Крестьянки пашут землю, репродукция Белта
Белорусская деревня во время войны. Крестьянки пашут землю, репродукция Белта

Он не вернулся с войны...
Он не вернулся с войны...

В оккупированной Беларуси в подпольной борьбе участвовали 70 тыс. женщин - около 19% от общего числа партизан. Девять из них удостоены звания Героя Советского Союза, четверо - посмертно.

Член Брестского подпольного обкома партии, уполномоченная по группе районов Александра Федосюк, ноябрь 1943 года
Член Брестского подпольного обкома партии, уполномоченная по группе районов Александра Федосюк, ноябрь 1943 года

Партизаны отряда имени Чернака Брестского соединения Иван Хмелев и Мария Григорьева в дозоре, март 1943 года
Партизаны отряда имени Чернака Брестского соединения Иван Хмелев и Мария Григорьева в дозоре, март 1943 года

Участница обороны Брестской крепости бывшая старшая хирургическая сестра Р.И. Абакумова, март 1984 года
Участница обороны Брестской крепости бывшая старшая хирургическая сестра Р.И. Абакумова, март 1984 года

Герой Советского Союза Е.С. Зенькова (в середине) с участники Обольской подпольной комсомольской организации, февраль 1958 года
Герой Советского Союза Е.С. Зенькова (в середине) с участники Обольской подпольной комсомольской организации, февраль 1958 года

Первыми из женщин Беларуси 29 октября 1943 года золотыми звездами были отмечены минские подпольщицы Елена Мазаник, Мария Осипова и Надежда Троян - за операцию по уничтожению генерального комиссара и гауляйтера Беларуси Вильгельма Кубе.

Герой Советского Союза партизанка Надежда Троян, октябрь 1975 года
Герой Советского Союза партизанка Надежда Троян, октябрь 1975 года

Герои Советского Союза Елена Мазаник и Мария Осипова на международной встрече в Минске, август 1975 года
Герои Советского Союза Елена Мазаник и Мария Осипова на международной встрече в Минске, август 1975 года

Бывшая летчица, Герой Советского Союза Н.М. Распопова, апрель 1973 года
Бывшая летчица, Герой Советского Союза Н.М. Распопова, апрель 1973 года

Так жили минчане в первые послевоенные годы
Так жили минчане в первые послевоенные годы

А в послевоенные годы женщины самоотверженно трудились над восстановлением разоренной страны.

Первый хлеб на освобожденной территории, репродукция Белта
Первый хлеб на освобожденной территории, репродукция Белта

Воскресник в Гомеле после войны
Воскресник в Гомеле после войны

Участница боев за освобождение Минска комсомолка Л. Пискунова беседует с рабочими Минского радиозавода, апрель 1952 года
Участница боев за освобождение Минска комсомолка Л. Пискунова беседует с рабочими Минского радиозавода, апрель 1952 года

Каменщицы строительства Минского автомобильного завода, январь 1947 года
Каменщицы строительства Минского автомобильного завода, январь 1947 года

Бригада девушек-комсомолок и бригадир М. Соколова на строительстве Минского автозавода, репродукция Белта
Бригада девушек-комсомолок и бригадир М. Соколова на строительстве Минского автозавода, репродукция Белта

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