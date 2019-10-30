30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. К концу года тревожные кнопки будут установлены практически во всех учреждениях образования, заявил министр образования Игорь Карпенко на коллегии ведомства "О выполнении поручений главы государства в системе образования", передает корреспондент БЕЛТА.

"К концу года тревожные кнопки будут установлены практически во всех учреждениях образования. Министерством разработаны типовые правила внутреннего распорядка для учащихся, которые предлагаю обсудить сегодня на заседании и в последующем утвердить приказом", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, профильное ведомство изучило, как в отдельных учреждениях образования выполняются поручения по организации пропускного режима и ограничения использования мобильных телефонов во время занятий. "Если на местах не будут приняты меры по их применению, то это будут всего лишь очередные рекомендации на бумаге", - отметил министр.

Игорь Карпенко подчеркнул, что сегодня в вопросах воспитания детей семья и школа должны взаимодействовать. "Давайте прекратим споры о том, кто больше в ответе за детей: семья или школа. Школа должна и учить, и воспитывать, а педагоги нести ответственность как за учебные достижения, так и за воспитанность обучающихся. Нам нужно организовать семейное воспитание, и организующим началом должна быть школа", - сказал он.

Министр добавил, что в субботний день на базе школ целесообразно организовывать заседания родительских клубов, на которых бы сами родители инициировали обсуждение важнейших вопросов, связанных с проблемами в воспитании детей, а консультации им оказывали опытные педагоги, психологи, ученые, квалифицированные специалисты МВД, Минздрава.

"Мы будем вести в учреждениях образования постоянный мониторинг за организацией работы по профилактике правонарушений. Но еще раз обращаю ваше внимание на то, что выявляемые самими школами правонарушения не влияют на оценку качества их деятельности. Поэтому их не надо скрывать, наказания за это, как было прежде, уже нет и не будет", - резюмировал Игорь Карпенко.-0-