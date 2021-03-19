К Международному дню лесов в Беларуси проведут 100 бесплатных экскурсий

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Международного дня лесов, который традиционно отмечается 21 марта, Министерство лесного хозяйства запустило новый социальный проект. Лесохозяйственные учреждения, а их сегодня в стране насчитывается 100, до конца марта проведут бесплатные экскурсии для всех желающих, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"Во время экскурсий работники лесхозов расскажут о том, с чего начинается лес, как устроена его экосистема, для чего лесу нужен валежник и о многом другом", - рассказали в пресс-службе.

Даты и конкретную тематику проведения экскурсий лесхозы определяют самостоятельно. Тематические экскурсии адаптированы как для взрослых, так и для детей. Более подробную информацию можно найти на сайтах лесохозяйственных учреждений.

В министерстве отметили, что проблема сохранения леса и его богатств стоит сегодня в ряду важнейших экологических задач для всех стран мира. В последние годы тенденции, связанные с обезлесением Земли, вызывают тревогу не только у экологов, но и у всего международного сообщества.

"Беларусь - одна из тех стран, которые могут похвастаться богатым природным ресурсом. В результате целенаправленной работы лесоводов улучшились основные количественные и качественные показатели лесов. Лесистость страны близка к оптимальной и составляет 40,1%, - подчеркнули в пресс-службе. - За последние 60 лет лесистость республики увеличилась почти вдвое и достигла максимального значения за более чем столетний период (1901 год - 37,6%) и в настоящее время продолжает расти".

По ряду ключевых показателей, характеризующих лесной фонд (лесистость территории, площадь лесов и запас растущей древесины в пересчете на одного жителя), Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы.-0-