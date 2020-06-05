Качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным - Худык

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.
"На протяжении многих лет качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным. И это не просто высокие слова. Об этом свидетельствуют данные Национальной системы мониторинга окружающей среды. Сегодня эта система охватывает 12 направлений: атмосферный воздух, поверхностные воды, земли, растительный и животный мир, радиационную обстановку и другие. Кроме того, в ближайшее время этот перечень пополнится комплексным мониторингом торфяников", - сказал Андрей Худык.
Поддержание благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в условиях активной модернизации производств требуют дальнейшего наращивания технического и технологического потенциала, отметил министр. "Необходимо сокращать поступление загрязняющих веществ в окружающую среду, минимизировать уровень антропогенного воздействия. Нужен системный подход при планировании и реализации природоохранных мероприятий", - подчеркнул он.
Информация о состоянии окружающей среды Беларуси находится в открытом доступе. Данные мониторинга размещаются в интернете, в том числе на сайте nsmos.by.-0-
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