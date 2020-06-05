Качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным - Худык

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"На протяжении многих лет качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным. И это не просто высокие слова. Об этом свидетельствуют данные Национальной системы мониторинга окружающей среды. Сегодня эта система охватывает 12 направлений: атмосферный воздух, поверхностные воды, земли, растительный и животный мир, радиационную обстановку и другие. Кроме того, в ближайшее время этот перечень пополнится комплексным мониторингом торфяников", - сказал Андрей Худык.

Поддержание благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в условиях активной модернизации производств требуют дальнейшего наращивания технического и технологического потенциала, отметил министр. "Необходимо сокращать поступление загрязняющих веществ в окружающую среду, минимизировать уровень антропогенного воздействия. Нужен системный подход при планировании и реализации природоохранных мероприятий", - подчеркнул он.

Информация о состоянии окружающей среды Беларуси находится в открытом доступе. Данные мониторинга размещаются в интернете, в том числе на сайте nsmos.by.-0-

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В Беларуси снижаются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Мониторинг атмосферного воздуха проводится Белгидрометом в 19 промышленных городах страны, включая областные центры. Регулярными наблюдениями охвачены территории, на которых проживает 87% населения.

Беларусь рассчитывает подписать соглашение с Латвией об охране трансграничных вод в этом году "Подписаны межправительственные соглашения о сотрудничестве в области охраны и использования трансграничных вод с Россией, Украиной и Польшей. В текущем году планируется подписание такого договора с Латвией", - сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.