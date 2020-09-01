Кадлубай: в Беларуси более 1 млн учеников сегодня сели за парты

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси более 1 млн учеников сегодня сели за парты, заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай на торжественной линейке, посвященной Дню знаний в Озерцовской средней школе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня по всей стране проходят школьные линейки. 1 млн 55 тыс. учеников готовы приступить к учебе. Очень отрадно, что для этого созданы все условия", - сказал Александр Кадлубай.

В этом году в Озерцовской средней школе за парты сели 88 первоклассников. "Я хочу пожелать вам, чтобы вы тянулись за своими старшими коллегами, покоряли знания, радовали своих родителей и учителей, - отметил замминистра. - Уважаемые одиннадцатиклассники, вам предстоит непростой год. Хотелось бы пожелать, чтобы все те ваши профессиональные планы, с которыми вы уже стоите здесь, осуществились и вы удачно завершили учебу, получили документ об образовании и сдали ЦТ".

Александр Кадлубай подчеркнул: педагоги и родители должны взаимодействовать друг с другом. "Мы, взрослые, должны сегодня делать все для того, чтобы у наших детей было счастливое будущее. И это не просто пафосные слова - это сегодняшняя реальность", - заявил он.

Директор школы Виктор Савицкий добавил, что все выпускники школы находят себя в жизни. "Сегодня мне приятно констатировать тот факт, что все 100% выпускников 11-х классов поступили в высшие учебные заведения на бюджетную форму. Все выпускники 9-х классов также на 100% определились со своим дальнейшим жизнеустройством. За что огромное спасибо педагогическим работникам, а родителям - за поддержку и взаимопонимание. Я очень надеюсь и на выпускников нынешнего года. Особо хочу обратиться к нашим первоклассникам, которых мы принимаем в нашу школьную семью. Я искренне поздравляю вас и ваших родителей. Очень надеюсь, что с первых дней мы найдем взаимопонимание и все будет складываться наилучшим образом", - сказал он.

Александр Кадлубай вручил Озерцовской средней школе сертификат на интерактивный мультиборд. "Я знаю, что ваши кабинеты оснащены по последнему слову техники, но подарок никогда не бывает лишним", - заключил он.-0-