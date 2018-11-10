Как авиапассажиру получить компенсацию за потерянный багаж и задержку рейса - отвечает адвокат

Белорусское телеграфное агентство совместно с Белорусской республиканской коллегией адвокатов продолжает цикл материалов на тему "Право на защиту: советы адвоката". Поднимаем тему авиаперелетов. Адвокат специализированной юридической консультации "Транспорт и право" Минской городской коллегии адвокатов Сергей Иванов ответит, на что рассчитывать пассажиру при утере его багажа и можно ли улететь с отдыха ранее запланированного срока, не доплачивая.

Что необходимо предпринять, если авиакомпания потеряла багаж? Какую информацию должна содержать претензия?

Если авиакомпания потеряла багаж пассажира, она, разумеется, должна возместить его стоимость. Как правило, при наличии очевидной вины перевозчик не станет доводить дело до суда и возместит ущерб на основании претензии. Она должна содержать сведения о виде, количестве и стоимости пропавшего имущества, а также указание непосредственно на рейс. К претензии желательно приложить документы, свидетельствующие об оказании услуг перевозчиком, в том числе копию посадочного талона, а также, по возможности, документы, подтверждающие стоимость утраченного имущества.

Согласно правилу, изложенному в части второй статьи 17 закона о защите прав потребителей, требование о возмещении причиненного ненадлежащим оказанием услуги вреда может быть подано в 10-летний срок с момента оказания услуги. При этом подача претензии пресекает срок исковой давности.

На что рассчитывать, если багаж потерян за границей? Например, можно ли требовать у авиакомпании предоставить самые необходимые вещи или деньги на ежедневные расходы?

В данном случае, если к потере багажа привели виновные действия сотрудников авиакомпании, абсолютно неважно, где именно был причинен ущерб, - на территории Беларуси или за границей. Если потенциальный ответчик, то есть авиакомпания, располагается на территории нашей страны, то требования к ней могут быть предъявлены в соответствии с нормами законодательства Беларуси.

Что касается необходимых расходов, то, как правило, внутренними нормативными правовыми актами авиакомпании эти вопросы оговорены. В любом случае, обращаться с такими требованиями надо. И если даже они не будут удовлетворены, заявитель получит ответ со ссылкой на внутренние правила компании, который впоследствии можно будет обжаловать.

Как поступать, если пассажир обнаружил кражу вещей из багажа?

При обнаружении хищения багажа необходимо незамедлительно обратиться в органы правопорядка, которые проведут соответствующее расследование, направленное на установление лиц, совершивших хищение.

Какие права у клиентов при задержке или отмене рейса? Должны ли ему предоставить отель и трансфер, возможность телефонного разговора?

В случае отмены или переноса рейса права пострадавших от этого лиц регламентированы в ст.15 и 30 закона о защите прав потребителей. Так, требованиями этих статей авиакомпания обязывается по выбору пассажира либо осуществить его перевозку другим рейсом, либо возместить причиненные убытки в полном объеме.

Стоит ли требовать выплаты морального вреда, если рейс был перенесен или отменен?

Требование о компенсации причиненного пассажиру морального вреда может быть заявлено в соответствии с правилом, содержащимся в ст.18 закона о защите прав потребителей. Размер компенсации определяется судом на основе принципов разумности и справедливости.

В каких случаях компенсацию не выплатят (например, если отмена рейса связана с плохими погодными условиями)?

Авиакомпания сможет отказать в выплате компенсации за перенос рейса только в том случае, если докажет, что услуга не была оказана в оговоренные сроки и в объеме по причине непреодолимой силы, действий третьих лиц или виновных действий самого пассажира.

Как и где получить официальный документ, что рейс задержали или отменили?

За получением официального документа об отмене или переносе рейса необходимо обращаться к представителям авиакомпании, которые, как правило, имеют свои офисы во всех обслуживающих аэропортах.

Что делать, если закончился срок визы из-за задержки или отмены рейса? Будут ли у пассажира проблемы при вылете?

В случае окончания визы во время ожидания перенесенного или отмененного рейса пассажира, разумеется, выпустят из страны пребывания. Связанные с этим издержки подлежат компенсации в соответствии с указанными выше правилами.

Можно ли улететь с отдыха ранее запланированного срока, не доплачивая? Например, обменять билет?

Вопросы, связанные с изменением времени вылета или обменом билета, обычно регламентируются внутренними правилами авиакомпаний, и при оформлении тура или покупке билетов эти вопросы необходимо оговаривать с представителями авиакомпаний.

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