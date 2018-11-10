Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
10 ноября 2018, Сб
+3°C
Сплошная облачность EUR 2.4185
USD 2.1336
RUB 3.1868
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко принял участие в саммите ОДКБ
Президент
Румас поручил доработать комплекс мер по развитию Оршанского района
Регионы
Активные темпы модернизации системы здравоохранения в 2019 году сохранятся - Минздрав
Общество
Второй дом комплекса у парка Челюскинцев готовится к заселению
Общество
"Минск Мир": ноябрьская акция в жилом квартале "Эмиратс Люкс"!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Пожар в гипермаркете в Санкт-Петербурге ликвидирован
18:38 В мире
Минские "Цмоки" выиграли у саратовского "Автодора" в Единой лиге ВТБ
18:09 Спорт
Apple сообщила о дефектах в iPhone X и MacBook Pro
18:07 Технологии
Не менее 12 человек погибли в результате ливней в Иордании
17:51 В мире
Соцслужба Минска тестирует услугу дистанционного патронажа на дому для ветеранов ВОВ
17:37 Регионы
Под Каиром нашли погребение с мумиями скарабеев
16:52 Калейдоскоп
ФОТОРЕПОРТАЖ: Концерт Tequilajazzz прошел в Минске
16:52 Культура
Московский район Минска готовит новую площадку для новогодних мероприятий
16:41 Регионы
Смог накрыл большую часть территории Польши
16:33 В мире
Как авиапассажиру получить компенсацию за потерянный багаж и задержку рейса - отвечает адвокат
16:19 Общество
Акция МЧС "Не прожигай свою жизнь!" стартует 12 ноября в Беларуси
16:10 Общество
Парк с аттракционами и тропами здоровья планируется обустроить в минском районе Сухарево
15:42 Регионы
Активные темпы модернизации системы здравоохранения в 2019 году сохранятся - Минздрав
15:03 Общество
Топливо на АЗС Беларуси с 11 ноября дорожает на 1 копейку
15:00 Экономика
Спектакль "Самурай-шоу" в Минске вызвал переаншлаг
14:13 Культура
Минские следователи готовы оказывать помощь БРСМ в правовом воспитании молодежи
14:08 Регионы
Белорусская теннисистка Юлия Готовко победила в Кубке Павлова
13:44 Спорт
Румас поручил доработать комплекс мер по развитию Оршанского района
13:18 Регионы
Новая амбулатория открылась в жилом квартале Минска
13:10 Регионы
Мероприятие к 100-летию окончания Первой мировой войны проведут в Минске 11 ноября
13:01 Регионы
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Новый год Новый год
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Право на защиту: советы адвоката Право на защиту: советы адвоката
Лiстапад-2018 Лiстапад-2018
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Как авиапассажиру получить компенсацию за потерянный багаж и задержку рейса - отвечает адвокат

Общество 10.11.2018 | 16:19
Фото из архива
Фото из архива
Право на защиту: советы адвоката Новости темы Право на защиту: советы адвоката
Другие темы

Белорусское телеграфное агентство совместно с Белорусской республиканской коллегией адвокатов продолжает цикл материалов на тему "Право на защиту: советы адвоката". Поднимаем тему авиаперелетов. Адвокат специализированной юридической консультации "Транспорт и право" Минской городской коллегии адвокатов Сергей Иванов ответит, на что рассчитывать пассажиру при утере его багажа и можно ли улететь с отдыха ранее запланированного срока, не доплачивая.

Что необходимо предпринять, если авиакомпания потеряла багаж? Какую информацию должна содержать претензия?

Если авиакомпания потеряла багаж пассажира, она, разумеется, должна возместить его стоимость. Как правило, при наличии очевидной вины перевозчик не станет доводить дело до суда и возместит ущерб на основании претензии. Она должна содержать сведения о виде, количестве и стоимости пропавшего имущества, а также указание непосредственно на рейс. К претензии желательно приложить документы, свидетельствующие об оказании услуг перевозчиком, в том числе копию посадочного талона, а также, по возможности, документы, подтверждающие стоимость утраченного имущества.

Согласно правилу, изложенному в части второй статьи 17 закона о защите прав потребителей, требование о возмещении причиненного ненадлежащим оказанием услуги вреда может быть подано в 10-летний срок с момента оказания услуги. При этом подача претензии пресекает срок исковой давности.

На что рассчитывать, если багаж потерян за границей? Например, можно ли требовать у авиакомпании предоставить самые необходимые вещи или деньги на ежедневные расходы?

В данном случае, если к потере багажа привели виновные действия сотрудников авиакомпании, абсолютно неважно, где именно был причинен ущерб, - на территории Беларуси или за границей. Если потенциальный ответчик, то есть авиакомпания, располагается на территории нашей страны, то требования к ней могут быть предъявлены в соответствии с нормами законодательства Беларуси.

Что касается необходимых расходов, то, как правило, внутренними нормативными правовыми актами авиакомпании эти вопросы оговорены. В любом случае, обращаться с такими требованиями надо. И если даже они не будут удовлетворены, заявитель получит ответ со ссылкой на внутренние правила компании, который впоследствии можно будет обжаловать.

Как поступать, если пассажир обнаружил кражу вещей из багажа?

При обнаружении хищения багажа необходимо незамедлительно обратиться в органы правопорядка, которые проведут соответствующее расследование, направленное на установление лиц, совершивших хищение.

Какие права у клиентов при задержке или отмене рейса? Должны ли ему предоставить отель и трансфер, возможность телефонного разговора?

В случае отмены или переноса рейса права пострадавших от этого лиц регламентированы в ст.15 и 30 закона о защите прав потребителей. Так, требованиями этих статей авиакомпания обязывается по выбору пассажира либо осуществить его перевозку другим рейсом, либо возместить причиненные убытки в полном объеме.

Стоит ли требовать выплаты морального вреда, если рейс был перенесен или отменен?

Требование о компенсации причиненного пассажиру морального вреда может быть заявлено в соответствии с правилом, содержащимся в ст.18 закона о защите прав потребителей. Размер компенсации определяется судом на основе принципов разумности и справедливости.

В каких случаях компенсацию не выплатят (например, если отмена рейса связана с плохими погодными условиями)?

Авиакомпания сможет отказать в выплате компенсации за перенос рейса только в том случае, если докажет, что услуга не была оказана в оговоренные сроки и в объеме по причине непреодолимой силы, действий третьих лиц или виновных действий самого пассажира.

Как и где получить официальный документ, что рейс задержали или отменили?

За получением официального документа об отмене или переносе рейса необходимо обращаться к представителям авиакомпании, которые, как правило, имеют свои офисы во всех обслуживающих аэропортах.

Что делать, если закончился срок визы из-за задержки или отмены рейса? Будут ли у пассажира проблемы при вылете?

В случае окончания визы во время ожидания перенесенного или отмененного рейса пассажира, разумеется, выпустят из страны пребывания. Связанные с этим издержки подлежат компенсации в соответствии с указанными выше правилами.

Можно ли улететь с отдыха ранее запланированного срока, не доплачивая? Например, обменять билет?

Вопросы, связанные с изменением времени вылета или обменом билета, обычно регламентируются внутренними правилами авиакомпаний, и при оформлении тура или покупке билетов эти вопросы необходимо оговаривать с представителями авиакомпаний.

Если вас интересует какая-то тема, можете присылать свои вопросы и предложения по адресу advice@belta.by.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
БЕЛТА, проект, юридические службы
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4185 BYN 2.415 BYN 2.424 BYN
USD
2.1336 BYN 2.132 BYN 2.137 BYN
RUB
3.1868 BYN 3.17 BYN 3.19 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Планируем выходные с Белгидрометом
Все видео

Фотоновости

Японский театр "Самурай-шоу Камуи" выступил в Минске
Все фото

Инфографика

МТС назвал самые популярные open air этого года по количеству использованного абонентами трафика Прошедший сезон "фестивалей под открытым небом" был богат на события в разных городах Беларуси.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко О геополитике, безопасности и сотрудничестве - Лукашенко встретился с аналитиками из США
Лукашенко выразил соболезнования в связи с автокатастрофой в Зимбабве
Президент Беларуси отметил поступательное развитие взаимодействия с Камбоджей
Политика
Цуй Цимин. Фото из архива Беларусь - Китай: вектор на расширение открытости - интервью
Союзные парламентарии обсудят роль региональных СМИ в информобеспечении строительства СГ
Генконсульство Беларуси открылось в Гуанчжоу
Экономика
Во время встречи Мясникович: успех сотрудничества регионов Беларуси и России - в тесной промышленной кооперации
Топливо на АЗС Беларуси с 11 ноября дорожает на 1 копейку
БЖД презентовала в Китае транспортно-логистический потенциал
Происшествия
Фото ОГАИ Минского района Водитель и пассажирка легковушки пострадали в ДТП в Минском районе
Гродненские таможенники обнаружили в тайнике автомобиля 2 тыс. флаконов гормона роста
Житель Заславля попал под поезд на переезде
Регионы
Сергей Румас. Фото из архива Румас поручил доработать комплекс мер по развитию Оршанского района
Соцслужба Минска тестирует услугу дистанционного патронажа на дому для ветеранов ВОВ
Московский район Минска готовит новую площадку для новогодних мероприятий
Спорт
Фото Международной федерации самбо Белорусские атлеты завоевали три медали на ЧМ по самбо в Бухаресте
Минские "Цмоки" выиграли у саратовского "Автодора" в Единой лиге ВТБ
Белорусская теннисистка Юлия Готовко победила в Кубке Павлова
Технологии
Фото АР Apple сообщила о дефектах в iPhone X и MacBook Pro
Возможности цифровой трансформации образования обсудят участники форума ITE-2018 в Минске
Портал Национальной библиотеки вошел в шорт-лист конкурса цифровых инноваций ООН
Культура
Спектакль "Самурай-шоу" в Минске вызвал переаншлаг
ФОТОРЕПОРТАЖ: Концерт Tequilajazzz прошел в Минске
Победителей конкурса "Молодость на марше" назвали на "Лiстападзе-2018"
В мире
Фото WP Wiadomości - Polska Press Смог накрыл большую часть территории Польши
Пожар в гипермаркете в Санкт-Петербурге ликвидирован
Не менее 12 человек погибли в результате ливней в Иордании
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 12 по 18 ноября
Под Каиром нашли погребение с мумиями скарабеев
Белорусы смогут увидеть звездопад 12-13 ноября
Газета 7 дней
Традиция внимания и заботы
На проводе – АЭС
Семь брендов БССР
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия