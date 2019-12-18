Как будем отдыхать на Новый год - окончательный график выходных

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство уточнило график переноса рабочих дней в 2020 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 18 декабря 2019 года №872, сообщает БЕЛТА.

С понедельника 6 января рабочий день переносится на субботу 4 января.

Одновременно отменяется планировавшийся ранее перенос рабочего дня с четверга 2 января на субботу 4 января.

Как сообщалось ранее, Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 декабря подписал указ, в соответствии с которым предусматривается закрепление на постоянной основе в качестве нерабочего праздничного дня 2 января (без необходимости его отработки).-0-