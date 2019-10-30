Как минимум две белорусские фан-зоны будут работать в Японии во время Олимпиады 2020 года

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоренность об организации белорусской фан-зоны в городе Тачикава на период летних Олимпийских игр в 2020 году достигнута на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Японии Руслана Есина с мэром города Тачикава Сехэем Симидзу. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.

"По итогам встречи достигнута договоренность о создании белорусской фан-зоны в городе Тачикава на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио летом 2020 года. Эта фан-зона позволит жителям Большого Токио ознакомиться с белорусской культурой, экспортными возможностями, а также туристическим потенциалом, в том числе медицинским туризмом", - рассказали в посольстве.

Фото посольства Беларуси в Японии

Фан-зона в Тачикаве - уже вторая по счету, которую планируется организовать на время спортивных мероприятий в Токио. Ранее Беларусь договорилась с руководством города Сироиси о создании аналогичной масштабной фан-зоны.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Планируется разыграть 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.-0-