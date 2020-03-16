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Общество
16 марта 2020, 12:06

Как не попасть на удочку мошенников, подыскивая работу в интернете?

Отношения между работодателем и работником должны быть взаимовыгодными: соискателю нужны деньги, работодателю — его навыки. Интернет значительно упростил поиск работы. Сайты-агрегаторы объявлений одним дают возможность найти подходящую занятость, а вторым – быстрее закрыть вакансию.

Если человек впервые начинает искать работу на таких сайтах, он и вовсе может столкнуться с чудом — работодатели сами пишут ему и предлагают работу! Но, увы. Как показывает практика, большая часть таких предложений исходит от мошенников.

Нельзя сказать, что это абсолютное правило. Если у человека полноценное резюме, где отражены богатый опыт, интересные проекты и ценные сертификаты, то нет ничего удивительного в том, что ему поступают предложения. Но такие соискатели сами легко отличают стоящие предложения от пустышек.

Быть осторожными нужно в первую тем, кто сталкивается с этим вопросом впервые и кто еще не уверен в своих профессиональных качествах. Уверенность обязательно придет с опытом, а вот о признаках мошенничества мы расскажем прямо сейчас.

Главный признак — супервыгодные предложения

Если соискателю без опыта и с резюме, не представляющим очевидного интереса, приходит чересчур выгодное предложение, — почти всегда оно исходит от мошенников.

Стоит адекватно оценивать свои возможности. Вы вполне можете обладать определенными талантами, которые позволят вам хорошо зарабатывать. Но практически ни один работодатель не станет вкладывать большие средства в неизвестного человека. Если ваше резюме не особо сильное, то предложение зарабатывать суммы гораздо выше средних по рынку свидетельствует только о том, что заработать хотят на вас.

Для чего вы нужны мошенникам с сайтов вакансий?

Личные данные

Некоторые из тех, кто представляется завидными работодателями, охотятся за вашей личной информацией. Ни в коем случае не сообщайте "работодателям" какую-либо важную информацию о себе, включая паспортные данные, платежные реквизиты и уж тем более пароли и логины от чего бы то ни было.

Обучающие курсы

Часто встречаются предложения работы для соискателей без опыта с условием прохождения обучающих курсов. Мошенники обещают, что после окончания курсов вас гарантированно устроят в компанию, дадут высокую зарплату и повесят на дверь кабинета табличку с вашим именем. Но, скорее всего, вы просто отдадите деньги и в самом лучшем случае узнаете что-то новое.

Оплата за то, что вы приводите друзей

Так работают пирамиды. Люди, которые с вами связываются, в красках расписывают достоинства работы в компании, представляются золотыми и бриллиантовыми директорами, хвастают корпоративами на лайнерах и машинами от компании. Вернее, рассказывают, что все это точно будет, нужно только быть активным и амбициозным.

По факту вы будете получать какие-то деньги за привод в компанию новых участников и за распространение продукции. В подавляющем большинстве случаев эту продукцию нужно покупать за свои деньги, так что можете и не отбить вложенные средства. Но хорошо зарабатывают на этом всем только владельцы пирамиды.

Заплатите, чтобы заработать

Все предложения, где вас просят сначала что-то оплатить, чтобы потом заработать, точно исходят не от тех, кто согласен вам платить. Вас могут попросить оплатить денежный перевод, какие-то материалы, из которых вы будете собирать конечную продукцию (шариковые ручки, к примеру). В итоге вы только потеряете деньги и время.

Халявный труд

Работодатели предлагают выполнить тестовое задание, которое по объему очень похоже на полноценную рабочую задачу. Часто такие люди предлагают написать тексты или скрипты, "поправить" сайт, нарисовать логотип и т. д. Оплату предлагают только после исполнения, а иногда и вовсе с условием "если работа понравится".

В некоторых случаях такие ребята могут оплатить несколько маленьких заказов, затем дать вам большую работу и ее уже не оплатить.

И здесь, конечно, нет никаких гарантий. Тестовые задания, как и оплата по факту для начинающих специалистов, — распространенная практика. Во втором случае можно избежать рисков, работая по полной или хотя бы частичной предоплате. Но в большинстве случаев понять, является ли "тестовое тестовым" или вас просто разводят, можно только интуитивно. Ну или узнав больше о работодателе.

Как проверить работодателя?

Проверяйте, есть ли у работодателя сайт. Обращайте внимание на его качество и период функционирования. Как правило, числа, с какого по какой год работает сайт, указаны в самой нижней части сайта. Проверьте УНП организации!

Не верьте кричащим одностраничникам со "сверхвыгодными" предложениями.

Ищите отзывы о компаниях на сторонних сайтах, форумах, в соцсетях.

Проверяйте наличие офиса компаний. Проверяйте по картам такие адреса. Иногда на Google или Яндекс-картах эти компании отмечены и там же можно прочесть отзывы о них.

Чтобы реже сталкиваться с мошенниками, ищите работу на надежных сайтах.

Где искать работу?

Смело искать работу можно на сайте praca.by. Работодатель не может просто так разместить объявление, менеджеры портала проверяют все организации на соответствие заявленной информации. А для этого работодателей просят представить документы:

1. Заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя с подписью руководителя компании и круглой печатью.

2. Письмо, подтверждающее регистрацию на портале, с указанием всех реквизитов организации, регистрационного e-mail, ответственного лица за ведение вакансий и пр. c подписью руководителя компании и круглой печатью.

Иными словами, пользуйтесь только проверенными ресурсами, не бойтесь быть активными, браться за сложные задачи и верьте в себя. Удачи!

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