22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал, как организовано голосование на референдуме в условиях СOVID-19.

"Могу сказать, что референдум в плане ковидных ограничений уже не что-то особенное. Потому что фактически в ковидных ограничениях мы работали в 2020 году на президентских выборах. Поэтому рекомендации Минздрава в какой-то степени традиционные. Это подбор соответствующих помещений, которые позволили бы обеспечить и дистанцию, и разведение потоков граждан, которые придут голосовать. Это и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, имеется в виду проветривание, уборка, дезинфекция, наличие антисептиков, средств индивидуальной защиты на участке и так далее", - рассказал Игорь Карпенко.

Глава ЦИК добавил, что по аналогии с президентскими выборами 2020 года принято решение убрать передние шторки в кабинах для голосования. "Заходишь в кабину и спиной стоишь к комиссии, а перед тобой - место, где ты можешь заполнить бюллетень. То есть отсутствие этой шторки никоим образом не влияет на тайну волеизъявления - все равно никто не видит, какую ты ставишь отметку. Но при этом кабины более проветриваемые. И все это создает условия для соблюдения санэпидтребований, которые предписал Минздрав и которые с нами согласованы", - отметил он.

Не будет проблем для голосования граждан с СOVID-19, которые лечатся на дому. "Такие граждане известны и, как правило, находятся на больничном под наблюдением врачей. Они тоже смогут проголосовать. Мы здесь продумали алгоритм, который совместно с Минздравом уже отработали, - дополнил Игорь Карпенко. - Такой гражданин должен обратиться в свою комиссию и заказать голосование на дому в основной день. Учреждение здравоохранения, где создана комиссия по голосованию, - отработает этот момент, чтобы к гражданину приехали люди, экипированные соответствующим образом, чтобы не подвергать опасности членов участковой комиссии. Опять же процедура внесения изменений в списки, зачисления в другой список, выдача бюллетеня тоже осуществляется комиссиями в соответствии с законодательством".-0-